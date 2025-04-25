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Прокуратура взялась за одесских застройщиков — что обнаружили

25 апреля 2025 10:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Застройщики Одессы не уплатили 2 миллиона паевых взносов — прокуратура
Строительство продолжается. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Застройщики Одессы в течение 2020-2023 годов не доплатили более 2 миллионов гривен налогов в бюджет города. Это привело к ряду исков на бизнесменов в суд от прокуратуры.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В течение 2020-2023 годов в Одессе осуществлялось активное строительство объектов коммерческого назначения — кафе, супермаркетов и других сооружений. В то же время не все предприниматели оплатили паевой взнос в развитие инфраструктуры города. С целью защиты интересов громады прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с соответствующими исками. При рассмотрении дел фигурантами были добровольно возмещены нанесенные бюджету потери.

"Работа в этом направлении продолжается, принимаются меры представительского характера для обеспечения поступлений в бюджет и соблюдения требований градостроительного законодательства", — говорится в сообщении прокуроров.

Напомним, недавно мы писали о продаже российского танкера. А также о сдаче в аренду санатория Хаджибей.

Одесса налоги деньги прокуратура Новости Одессы
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