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Прокуратура взялася за одеських забудовників — що виявили

25 квітня 2025 10:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Забудовники Одеси не сплатили 2 мільйони пайових внесків — прокуратура
Будівництво триває. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Забудовники Одеси протягом 2020-2023 років не доплатили понад 2 мільйони гривень податків до бюджету міста. Це призвело до низки позовів на бізнесменів до суду від прокуратури.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Упродовж 2020-2023 років на території Одеси здійснювалося активне будівництво об’єктів комерційного призначення — кафе, супермаркетів та інших споруд. Водночас не всі підприємці сплатили пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста. З метою захисту інтересів громади прокуратура звернулася до Господарського суду Одеської області з відповідними позовами. Під час розгляду справ фігурантами були добровільно відшкодовано завдані бюджету втрати.

"Робота у цьому напрямку триває, вживаються заходи представницького характеру для забезпечення надходжень до бюджету та дотримання вимог містобудівного законодавства", — йдеться у повідомленні прокурорів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про продаж російського танкера. А також про здачу в оренду санаторію Хаджибей.

Одеса податки гроші прокуратура Новини Одеси
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