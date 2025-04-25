Забудовники Одеси не сплатили 2 мільйони пайових внесків — прокуратура

Будівництво триває. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Забудовники Одеси протягом 2020-2023 років не доплатили понад 2 мільйони гривень податків до бюджету міста. Це призвело до низки позовів на бізнесменів до суду від прокуратури.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Пайові внески

Упродовж 2020-2023 років на території Одеси здійснювалося активне будівництво об’єктів комерційного призначення — кафе, супермаркетів та інших споруд. Водночас не всі підприємці сплатили пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста. З метою захисту інтересів громади прокуратура звернулася до Господарського суду Одеської області з відповідними позовами. Під час розгляду справ фігурантами були добровільно відшкодовано завдані бюджету втрати.

"Робота у цьому напрямку триває, вживаються заходи представницького характеру для забезпечення надходжень до бюджету та дотримання вимог містобудівного законодавства", — йдеться у повідомленні прокурорів.

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