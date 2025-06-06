Мер Одеси Труханов поскаржився на забудовників міста

Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов зізнався, що міська влада має недостатньо можливостей, аби протидіяти забудовникам центру міста. Протистояти цьому можна лише через суди, які завжди вдається виграти.

Про це йшлося на Комісії з питань планування, забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини міськради.

Реклама

Читайте також:

Забудова міста

Мер Одеси Геннадій Труханов поскаржився на діяльність забудовників у центрі міста. За словами мера, підприємці отримують дозволи на втілення будь-яких проєктів через суди, а іноді застосовують для цього і зв'язки у владних колах. Протидіяти цьому явищу в мерії далеко не завжди вдається.

"Ми все проголошуємо якісь декларації, що ми от зараз покажемо нашу політичну волю, що ми проти забудови. Але в юридичному плані нічого це не дає. Вони йдуть, отримують рішення суду і нічого ми з цим не зробимо", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Однак Геннадій Труханов додав, що іноді у мерії вдається вигравати судові справи у забудовників. Зокрема це стосується деяких пам'яток архітектури на Приморському бульварі, які вдалося повернути у комунальну власність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як прокуратура перевіряла одеських забудовників. А також про підприємця, який безкоштовно отримав 5 гектарів землі під Одесою.