Туристка в Одессе была удивлена советской символикой и памятником Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Туристка посетила Одессу и осталась под глубоким впечатлением от красоты нашего города. Однако женщину почему-то удивили памятник поэту Пушкину и русскоязычные вывески в историческом центре.

Видео с впечатлениями девушки распространяется по соцсетям.

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На видео, которое распространяется по соцсетям, туристка поражена красотой Одессы, ее архитектурой в итальянском стиле, удивительными фонтанами и ухоженными улицами города. Девушка также отметила невероятную стойкость местных жителей, которые, несмотря на регулярные атаки российских дронов-камикадзе, поддерживают невероятный порядок. Однако приезжую женщину все же удивили русскоязычные вывески, памятник Александру Пушкину возле мэрии, и советская символика.

"Конечно, и не без немного кринжа: какие-то непонятные ордена Ленина, 30 КПСС имени Красного Луча какого-то, прямо напротив Оперы. Что это вообще такое? Памятник Пушкину, какие-то вывески на русском языке...", — говорит туристка на видео.

Кроме того, женщину возмутили последствия прилетов и зрелище изуродованного одесского морвокзала.

Напомним, недавно мы писали о том, будет ли в Одессе курортный сезон. А также об отдыхающем, который вышел на прогулку и остался 500 гривен, даже ничего не купив.