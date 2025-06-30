Памятнику Пушкину в Одессе 2025 — нужно ли сносить, что говорят одесситы

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Дискуссия, что делать с памятником Александру Пушкину в центре Одессы, снова набирает обороты. Во время войны с РФ для многих украинцев российское культурное наследие — не просто искусство или история, а сложный и болезненный символ. Одни настаивают на том, что в украинском городе не должно оставаться места для фигур, связанных с имперской политикой. Другие напоминают: история не бывает однозначной, и решать судьбу памятников следует взвешенно.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у людей: как они относятся к памятнику Пушкину?

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Для части одесситов главное — не забывать прошлое, каким бы оно ни было. Они не против переосмысления символов, но выступают против тотального уничтожения. По их мнению, культурные фигуры вроде Пушкина следует выводить из центрального пространства города, но не стирать полностью из памяти. Один из респондентов уверен, необходим отдельный парк скульптур. Там они могут стать объектами для критического осмысления, а не предметами культа.

"Взрослые люди должны принимать историю такой, как она есть, а не переписывать сейчас ее. Они могут быть не согласны с ней, могут не любить Пушкина. Но это история, и если этот человек имеет какое-то историческое влияние на город, он может быть в виде памятника. Мне нравится идея сделать парк бывших героев, каких-то исторических персоналий, сделать там какие-то зоны для детей, экскурсии. Пушкин может не стоять в центре города, а где-то в этом парке и выполнять свою роль", — рассказал Павел.

Одессит Павел об идее переноса памятника. Фото: Новини.LIVE

Эта позиция сочетает и уважение к историческому наследию, и желание осмыслить его в новом контексте. Для многих одесситов памятник Пушкину — это больше чем просто скульптура. Это часть семейной истории, пространства, с которым выросли несколько поколений. Люди, которые всю жизнь провели в Одессе, воспринимают такие объекты как своеобразную связь с прошлым.

"Я живу в Одессе всю жизнь, мне 64 года, я одесситка в пятом поколении. Я считаю что памятник Пушкину сносить не надо. Там есть надпись "Граждане Одессы". То есть не мы ставили этот памятник и никто сейчас не имеет права его сносить", — отметила Татьяна.

Одесситка Татьяна о своем мнении относительно памятника. Фото: Новини.LIVE

Снос памятников

Есть и те, кто не видит большой нужды в дискуссии о памятниках именно сейчас. Для них такие темы кажутся второстепенными в условиях войны, когда ресурсы и внимание должны быть сосредоточены на более насущных вызовах. Разговоры о демонтаже воспринимаются как способ отвлечения внимания от более важных вопросов — безопасности, реформ, социальных проблем.

"Да, в принципе, мне все равно. В настоящее время этим лучше не заниматься, потому что у нас есть другие вопросы, которым лучше уделить внимание, чем снос памятников", — говорит София.

Одесситка София о том, что безразлична к Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Для многих украинцев сегодня важнее сохранять стабильность, чем прибегать к символическим жестам. И хотя они не имеют четкого мнения о судьбе памятника, для них главное — фокус на сегодняшних проблемах.

"Есть более насущные потребности, чем сейчас заниматься этим. Зачем раздувать сейчас это. Только чтобы отвлекать общество от важных событий или новостей", — отметила Валерия.

Местная жительница Валерия о своем мнении относительно памятника. Фото: Новини.LIVE

Пушкин не мешает

Есть и более равнодушные голоса — те, кто не придает памятникам большого значения. Главное, чтобы скульптура не создавала конфликтов, не провоцировала общество и не портила городское пространство. Это вопрос больше с точки зрения эстетики, чем идеологии. Если памятник ухоженный, гармонично вписан в пространство и не вызывает сопротивления — то пусть себе будет.

"Если он никому не мешает и имеет хороший вид, то можно оставить, почему бы и нет", — отметила София.

Одесситка София о Пушкине. Фото: Новини.LIVE

Для людей это просто фоновый элемент — как скамейка или фонарь. Но даже равнодушие — это ответ, и он важен для понимания того, насколько глубоко эта тема действительно затрагивает людей. Иногда неангажированность — это тоже форма спокойствия во времена перемен.

"Ничего, я вам не скажу об этом. Мне как-то к памятникам вообще безразлично", — говорит Андрей.

Местный житель Андрей о памятнике Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Споры вокруг памятника Пушкину — это не только об одной фигуре и не только о русской культуре. Это о более глубоких вещах: как Одесса видит себя в будущем, какие символы хочет сохранить и как переосмысливает прошлое. В городе, где переплелись десятки культур и традиций, ответ никогда не будет простым. Но важно, что этот вопрос начинает обсуждаться открыто. Потому что только через такие разговоры можно прийти к взвешенным решениям — без разрушения, но с пониманием и ответственностью.

Ранее мы писали, что одесситы вышли к памятнику Пушкину на протест. А также, о том будут ли сносить памятник в центре Одессы.