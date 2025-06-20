Пам'ятник Пушкіну в Одесі зносити не будуть - міністр культури України Микола Точицький

Пам'ятник Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятник Пушкіну в Одесі біля міської ради демонтувати чи зносити не будуть. Його планують перенести до одного з музеїв міста.

Про це заявив міністр культури України Микола Точицький під час візиту до Одеси.

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Доля Пушкіна

У Міністерстві культури України виступили проти знищення будь-яких пам'ятників, навіть деколонізованих. За словами Миколи Точицького, монументи необхідно не демонтувати, а розмістити у відповідних музеях, де всі охочі, в тому числі й закордонні туристи, змогли би на них подивитися. Зокрема це стосується і Пушкіна біля одеської мерії.

"Будь-яка пам'ятка, навіть деколонізована, знайде своє місце у відповідному музеї. Де, якщо ви захочете, зможете нею насолодитися. Без обговорення з науковою спільнотою зносити нічого не будуть" — сказав міністр культури України Микола Точицький.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росія знищує обстрілами пам'ятки ЮНЕСКО в Одесі. А також про туристку, яка обурилася тим, що біля мерії стоїть пам'ятник поету Олександру Пушкіну.