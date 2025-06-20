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Главная Одесса Памятник Пушкину в Одессе сносить не будут — какова его судьба

Памятник Пушкину в Одессе сносить не будут — какова его судьба

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Дата публикации 20 июня 2025 12:50
Памятник Пушкину в Одессе сносить не будут - министр культуры Украины Николай Точицкий
Памятник Пушкину. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Судьба Пушкина

Памятник Пушкину в Одессе возле городского совета демонтировать или сносить не будут. Его планируют перенести в один из музеев города.

Об этом заявил министр культуры Украины Николай Точицкий во время визита в Одессу.

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Судьба Пушкина

В Министерстве культуры Украины выступили против уничтожения любых памятников, даже деколонизированных. По словам Николая Точицкого, монументы необходимо не демонтировать, а разместить в соответствующих музеях, где все желающие, в том числе и зарубежные туристы, смогли бы на них посмотреть. В частности, это касается и Пушкина возле одесской мэрии.

"Любой памятник, даже деколонизированный, найдет свое место в соответствующем музее. Где, если вы захотите, сможете им насладиться. Без обсуждения с научным сообществом сносить ничего не будут", — сказал министр культуры Украины Николай Точицкий.

Напомним, недавно мы писали о том, что россия уничтожает обстрелами памятники ЮНЕСКО в Одессе. А также о туристке, которая возмутилась тем, что возле мэрии стоит памятник поэту Александру Пушкину.

Одесса Минкульт памятник музеи Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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