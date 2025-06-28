Демонтаж пам’ятника Пушкіну в Одесі — акція протесту

Люди в Одесі вийшли з вимогою знести пам'ятник Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 28 червня, пройшла акція з вимогою демонтажу пам’ятника Олександру Пушкіну. Активісти назвали його символом колоніального минулого й закликали прибрати російські культурні маркери з публічного простору. Супротивники ідеї теж з’явились на місці — не обійшлось без суперечок.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE з місця події.

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Одесити за знесення пам'ятника Пушкіну

На Біржовій площі біля пам’ятника Пушкіну в Одеси сьогодні зібрались активісти, які вимагають демонтувати монумент. На їхню думку, російський поет не має залишатися в публічному просторі міста, яке з 2022 року щодня переживає наслідки повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми вимагаємо дій від місцевої влади. В розпорядженні голови ОДА Олега Кіпера ще з 24 липня 2024 року чітко сказано: пам’ятник Пушкіну має бути демонтований. Минув майже рік — і досі нічого. Нас годують обіцянками про якусь проєктну документацію. Це затягування. В більшості міст України таких пам’ятників уже немає. Чому Одеса — виняток?" — каже громадська діячка Катерина Мусієнко.

Громадська діячка Катерина Мусієнко. Фото: Новини.LIVE

Акція за знесення пам'ятника Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За її словами, Пушкін сьогодні — не про літературу, а про нав’язану ідеологію. Тому активісти вимагають прибрати його якомога швидше.

"Це символ "руського міра", культурна обгортка імперських зазіхань. І місця йому в українському місті немає. Не йдеться про стирання історії — йдеться про зміну акцентів у національній пам’яті", — додає активістка.

Люди з плакатами у руках на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Активісти закликають знести пам'ятник Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Микола Тарасенко, ще один учасник акції, розповів, що сьогоднішній протест став відповіддю на анонс проросійської контракції, яка зрештою не відбулася. Хлопець наголосив, що саме Росія сьогодні вночі забрала життя двох одеситів, а ще сотню залишила без даху над головою.

Одесит закликає вийти на акцію проти знесення пам'ятника Пушкіну. Фото: скриншот з Facebook

Організатор акції проти знесення пам'ятника Пушкіну передумав виходити. Фото: скриншот з Facebook

"Організатор тієї акції відмовився виходити, але ми все одно зібралися. Бо замовчування — це теж позиція. Ми вийшли заявити: не підтримуємо жодної форми возвеличення російської культури. Нам не потрібен Пушкін в Одесі, де щодня гинуть люди від російських ракет", — розповів Микола Тарасенко.

Учасник акції Микола Тарасенко. Фото: Новини.LIVE

Біля мерії активісти закликали знести пам'ятник Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто приєднався до акції, був і Олександр Музичко, доктор історичних наук, професор університету в Німеччині. Він наголосив, що боротьба за українську Одесу — це не лише питання топоніміки, а насамперед питання ідентичності.

"Я тут, бо вірю: Одеса — це українське місто. Не штамп, а цінність. Міська влада прикривається патріотизмом, а насправді плекає символи колоніального минулого. Пушкін у центрі — це не пам’ятник поету. Це маркер російського панування. Нам потрібна нова символіка, яка відображає нашу історію, нашу боротьбу, нашу гідність", — розповідає професор.

Акція біля пам'ятника Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Професор історії Олександр Музичка. Фото: Новини.LIVE

Він прямо пов’язує російську культуру з війною. Професор наголошує, що вся російська література виплекала таких як Путін.

"Пушкін і Булгаков — це не просто книжки. Це те, що лежить в наплічниках російських солдатів, які вбивають українців. Це культура, що виплекала Путіна, Гіркіна, усіх "русскіх міров". І якщо ми не усвідомимо, що російська культура — не нейтральна, а глибоко агресивна, то знову й знову будемо її впускати в наші міста через двері ввічливості", — каже Олександр Музичко.

Скандал під час акції

Втім, не всі поділяли таку думку. Під час мирної акції з’явилася жінка, яка виступила на захист пам’ятника. Вона кричала на учасників, називала їх "понаїхавшими" та закликала "повернутись туди, звідки приїхали".

"Понаїхали сюди, то сидіть тихо, як миші!" — вигукувала вона.

Додамо, у 2024 році в Одеській області було видано розпорядження про демонтаж кількох десятків радянських та російських пам’ятників, зокрема двох Пушкіних. Поки що процес триває лише на рівні підготовки документації. За однією з ініціатив, пам’ятники можуть бути перенесені до музею.

Жінка фотографується біля пам'ятника Пушкіну. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, пам'ятник Пушкіну в Одесі біля міської ради демонтувати не будуть, його планують перенести до одного з музеїв міста. Також ми писали, що на пляжі Аркадія в Одесі з’явився новий стінопис, із Дюком, де його зобразили як учасника українського Руху Опору проти збройної агресії РФ.