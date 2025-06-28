Демонтаж памятника Пушкину в Одессе - акция протеста

Люди в Одессе вышли с требованием снести памятник Пушкину. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 28 июня, прошла акция с требованием демонтажа памятника Александру Пушкину. Активисты назвали его символом колониального прошлого и призвали убрать российские культурные маркеры из публичного пространства. Противники идеи тоже появились на месте — не обошлось без споров.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE с места события.

Реклама

Читайте также:

Одесситы собрались на митинг возле памятника Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Одесситы за снос памятника Пушкину

На Биржевой площади возле памятника Пушкину в Одессе сегодня собрались активисты, которые требуют демонтировать монумент. По их мнению, российский поэт не должен оставаться в публичном пространстве города, который с 2022 года ежедневно переживает последствия полномасштабного вторжения РФ.

"Мы требуем действий от местных властей. В распоряжении председателя ОГА Олега Кипера еще с 24 июля 2024 года четко сказано: памятник Пушкину должен быть демонтирован. Прошел почти год — и до сих пор ничего. Нас кормят обещаниями о какой-то проектной документации. Это затягивание. В большинстве городов Украины таких памятников уже нет. Почему Одесса — исключение? " — говорит общественный деятель Екатерина Мусиенко.

Общественный деятель Екатерина Мусиенко. Фото: Новини.LIVE

Акция за снос памятника Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, Пушкин сегодня — не о литературе, а о навязанной идеологии. Поэтому активисты требуют убрать его как можно скорее.

"Это символ "русского мира", культурная обертка имперских посягательств. И места ему в украинском городе нет. Речь не идет об стирании истории — речь идет об изменении акцентов в национальной памяти", — добавляет активистка.

Люди с плакатами в руках на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Активисты призывают снести памятник Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Николай Тарасенко, еще один участник акции, рассказал, что сегодняшний протест стал ответом на анонс пророссийской контракции, которая в итоге не состоялась. Парень отметил, что именно Россия сегодня ночью унесла жизни двух одесситов, а еще сотню оставила без крыши над головой.

Одессит призывает выйти на акцию против сноса памятника Пушкину. Фото: скриншот из Facebook

Организатор акции против сноса памятника Пушкину передумал выходить. Фото: скриншот из Facebook

"Организатор той акции отказался выходить, но мы все равно собрались. Потому что замалчивание — это тоже позиция. Мы вышли заявить: не поддерживаем никакой формы возвеличивания русской культуры. Нам не нужен Пушкин в Одессе, где ежедневно гибнут люди от российских ракет", — рассказал Николай Тарасенко.

Участник акции Николай Тарасенко. Фото: Новини.LIVE

Возле мэрии активисты призвали снести памятник Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Среди тех, кто присоединился к акции, был и Александр Музычко, доктор исторических наук, профессор университета в Германии. Он подчеркнул, что борьба за украинскую Одессу — это не только вопрос топонимики, а прежде всего вопрос идентичности.

"Я здесь, потому что верю: Одесса — это украинский город. Не штамп, а ценность. Городская власть прикрывается патриотизмом, а на самом деле лелеет символы колониального прошлого. Пушкин в центре — это не памятник поэту. Это маркер российского господства. Нам нужна новая символика, которая отражает нашу историю, нашу борьбу, наше достоинство", — рассказывает профессор.

Акция возле памятника Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Профессор истории Александр Музычка. Фото: Новини.LIVE

Он прямо связывает российскую культуру с войной. Профессор отмечает, что вся русская литература взрастила таких, как, Путин.

"Пушкин и Булгаков — это не просто книги. Это то, что лежит в рюкзаках российских солдат, которые убивают украинцев. Это культура, которая взрастила Путина, Гиркина, всех "русских миров". И если мы не осознаем, что российская культура — не нейтральная, а глубоко агрессивная, то снова и снова будем ее впускать в наши города через дверь вежливости", — говорит Александр Музычко.

Скандал во время акции

Впрочем, не все разделяли такое мнение. Во время мирной акции появилась женщина, которая выступила в защиту памятника. Она кричала на участников, называла их "понаехавшими" и призвала "вернуться туда, откуда приехали".

"Понаехали сюда, так сидите тихо, как мыши!" — выкрикивала она.

Добавим, в 2024 году в Одесской области было издано распоряжение о демонтаже нескольких десятков советских и российских памятников, в том числе двух Пушкиных. Пока процесс идет только на уровне подготовки документации. По одной из инициатив, памятники могут быть перенесены в музей.

Женщина фотографируется возле памятника Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Напомним, памятник Пушкину в Одессе возле городского совета демонтировать не будут, его планируют перенести в один из музеев города. Также мы писали, что на пляже Аркадия в Одессе появилась новая стенопись, с Дюком, где его изобразили как участника украинского Движения Сопротивления против вооруженной агрессии РФ.