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Головна Одеса Нічна атака по Одесі — двоє загиблих, серед постраждалих діти

Нічна атака по Одесі — двоє загиблих, серед постраждалих діти

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 09:42
Атака дронів по Одесі — є загиблі та поранені
Влучання російського дрона в багатоповерхівку в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Ключові моменти Атака на Одесу

У ніч на 28 червня Одеса та область зазнали масованої атаки безпілотників. Росіяни випустили понад десятки дронів, що спричинило масштабні руйнування. Загинули люди, серед поранених — троє дітей. Розпочато досудове розслідування.

Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Наслідки атаки на Одесу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Атака на Одесу

За попередніми даними, росіяни використали понад 20 ударних БпЛА. Дрони вдарили по житлових районах і цивільній інфраструктурі Одеси та області.

Загинули двоє людей. Ще 17 отримали поранення й гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих — троє хлопчиків віком 3, 7 і 14 років.

Нічна атака по Одесі — зросла кількість постраждалих - фото 2
Росіяни поцілили дроном у багатоповерхівку в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджено висотку на 21 поверх, приватні господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення, будівлю непрацюючої автозаправки та кілька автівок. На місцях ударів працюють прокурори, слідчі та інші правоохоронці.

Усі факти фіксуються в рамках досудового розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Розслідування проводить СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення. Також ми писали, що наслідки ворожого удару оприлюднив у своєму Telegram мер Одеси Генадій Труханов.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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