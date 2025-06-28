Атака дронів по Одесі — є загиблі та поранені

Нічна атака по Одесі — двоє загиблих, серед постраждалих діти
У ніч на 28 червня Одеса та область зазнали масованої атаки безпілотників. Росіяни випустили понад десятки дронів, що спричинило масштабні руйнування. Загинули люди, серед поранених — троє дітей. Розпочато досудове розслідування.
Про це у суботу, 28 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Атака на Одесу
За попередніми даними, росіяни використали понад 20 ударних БпЛА. Дрони вдарили по житлових районах і цивільній інфраструктурі Одеси та області.
Загинули двоє людей. Ще 17 отримали поранення й гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих — троє хлопчиків віком 3, 7 і 14 років.
Пошкоджено висотку на 21 поверх, приватні господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення, будівлю непрацюючої автозаправки та кілька автівок. На місцях ударів працюють прокурори, слідчі та інші правоохоронці.
Усі факти фіксуються в рамках досудового розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Розслідування проводить СБУ в Одеській області.
Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення. Також ми писали, що наслідки ворожого удару оприлюднив у своєму Telegram мер Одеси Генадій Труханов.
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