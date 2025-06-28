Атака дронов по Одессе - есть погибшие и раненые

Попадание российского дрона в многоэтажку в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 28 июня Одесса и область подверглись массированной атаке беспилотников. Россияне выпустили более десятка дронов, что повлекло масштабные разрушения. Погибли люди, среди раненых — трое детей. Начато досудебное расследование.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Атака на Одессу

По предварительным данным, россияне использовали более 20 ударных БпЛА. Дроны ударили по жилым районам и гражданской инфраструктуре Одессы и области.

Погибли два человека. Еще 17 получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — трое мальчиков в возрасте 3, 7 и 14 лет.

Россияне попали дроном в многоэтажку в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Повреждены высотка, частные хозяйственные постройки, админздание, складские помещения, здание неработающей автозаправки и несколько автомобилей. На местах ударов работают прокуроры, следователи и другие правоохранители.

Все факты фиксируются в рамках досудебного расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Расследование проводит СБУ в Одесской области.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боестолкновения. Также мы писали, что последствия вражеского удара обнародовал в своем Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.