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Головна Одеса Із автоматом та коктейлем Молотова — новий образ Дюка в Одесі

Із автоматом та коктейлем Молотова — новий образ Дюка в Одесі

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Дата публікації: 13 червня 2025 16:00
В Одесі намалювали Дюка зі зброєю в руках - новий мурал
Мурал з Дюком. Фото: VETERANS Hub Odesa
Ключові моменти Новий мурал

На стіні пляжу Аркадія в Одесі з’явився новий мурал, із всесвітньо відомим пам'ятником "Дюку". На ньому символ міста зобразили як учасника українського Руху Опору проти збройної агресії РФ. 

Про це повідомили у пресслужбі VETERANS Hub Odesa.

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Новий мурал

Ідея стінопису належить українському художнику Сергію Брильову.  На малюнку відомий пам'ятник Дюку тримає у руках автомат та коктейль Молотова. Крім того, він вдягнений в капюшон, який символізує таємничість. Очі його пофарбували у червоний колір, що означає ненавить до країни-агресора.

"Цей образ — нагадування про те, що Одеса є одним із міст найгероїчнішого спротиву у сучасній російсько-українській війні. Найближчі дні будинки та вулиці Одеси можуть прикрасити яскраві патріотичні мурали, які символізуватимуть спротив українців російським окупантам", — йдеться у повідомленні VETERANS Hub Odesa.

Додамо, такі мурали по всій Україні давно створюють  художники в рамках проєкту "Стінописи Опору".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що в Одесі активісти вимагають прибрати мурал із Пушкіним. А також про скандал через вказівники у центрі Одеси.

Одеса мистецтво мурал Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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