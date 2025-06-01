Путін лише імітує готовність до перемовин, аби продовжити наступати на Україну - Чалий на форумі в Одесі

Форум в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Переговори між Україною та Росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, є лише черговою спробою РФ не укладати справжньої угоди про мир. Супротивник імітує готовність до діалогу, аби затягнути час та продовжити наступальні дії.

Про це повідомив експосол України у США Валерій Чалий в рамках другого міжнародного безпекового форуму в Одесі.

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На думку Валерія Чалого, Москва знову імітує діалог, щоб уникнути мирної угоди. За словами дипломата, Кремль висуває спекулятивні вимоги на будь-яких перемовинах, аби зробити вигляд, що завершення війни не хоче саме українська сторона. Однак, незважаючи на це, наша країна повинна взяти в них участь, аби не дати Путіну шансу показати, що Зеленський нібито проти врегулювання.

"Я працював з росіянами доволі довго, доволі тривалий час у 90-х роках. І неодноразово бачився з Путіним під час певних делегацій. І все, що я можу сказати, — не довіряйте росіянам. Бо навіть коли ми говоримо про припинення війни, вони надають цілий список зі своїми очікуваннями та вимогами. І там завжди є спекуляції. Наприклад, щодо російськомовних громадян. Це просто чергова спроба імітації чи симуляції перемовин", — сказав Валерій Чалий.

Валерій Чалий прогнозує, що найближчі тижні на Україну чекають нові атаки та бомбардування, спрямовані на захоплення територій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі запропонувати прийняти Україну в НАТО, аби припинити війну. А також про нічну атаку РФ на Одещину.