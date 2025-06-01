Путин лишь имитирует готовность к переговорам чтобы продолжить наступать на Украину - Чалый на форуме в Одессе

Форум в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Переговоры между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, являются лишь очередной попыткой РФ не заключать настоящего соглашения о мире. Противник имитирует готовность к диалогу, чтобы затянуть время и продолжить наступательные действия.

Об этом сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в рамках второго международного форума по безопасности в Одессе.

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Намерения РФ

По мнению Валерия Чалого, Москва снова имитирует диалог, чтобы избежать мирного соглашения. По словам дипломата, Кремль выдвигает спекулятивные требования на любых переговорах, чтобы сделать вид, что завершения войны не хочет именно украинская сторона. Однако, несмотря на это, наша страна должна принять в них участие, чтобы не дать Путину шанса показать, что Зеленский якобы против урегулирования.

"Я работал с россиянами довольно долго, довольно длительное время в 90-х годах. И неоднократно виделся с Путиным во время определенных делегаций. И все, что я могу сказать, — не доверяйте россиянам. Потому что даже когда мы говорим о прекращении войны, они предоставляют целый список со своими ожиданиями и требованиями. И там всегда есть спекуляции. Например, относительно русскоязычных граждан. Это просто очередная попытка имитации или симуляции переговоров",— сказал Валерий Чалый.

Валерий Чалый прогнозирует, что ближайшие недели Украину ждут новые атаки и бомбардировки, направленные на захват территорий.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе предложить принять Украину в НАТО, чтобы прекратить войну. А также о ночной атаке РФ на Одесскую область.