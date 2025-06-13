В Одессе нарисовали Дюка с оружием в руках - новый мурал

С автоматом и коктейлем Молотова — новый образ Дюка в Одессе
На стене пляжа Аркадия в Одессе появился новый мурал, со всемирно известным памятником "Дюку". На нем символ города изобразили как участника украинского Движения Сопротивления против вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе VETERANS Hub Odesa.
Новый мурал
Идея стенописи принадлежит украинскому художнику Сергею Брилеву. На рисунке известный памятник Дюку держит в руках автомат и коктейль Молотова. Кроме того, он одет в капюшон, который символизирует таинственность. Глаза его окрасили в красный цвет, что означает ненависть к стране-агрессору.
"Этот образ — напоминание о том, что Одесса является одним из городов героического сопротивления в современной российско-украинской войне. В ближайшие дни дома и улицы Одессы могут украсить яркие патриотические муралы, которые будут символизировать сопротивление украинцев российским оккупантам",— говорится в сообщении VETERANS Hub Odesa.
Добавим, такие муралы по всей Украине давно создают художники в рамках проекта "Стенописи Сопротивления".
Напомним, недавно мы писали о том. что в Одессе активисты требуют убрать мурал с Пушкиным. А также о скандале из-за указателей в центре Одессы.
Читайте Новини.LIVE!