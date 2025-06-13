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Главная Одесса С автоматом и коктейлем Молотова — новый образ Дюка в Одессе

С автоматом и коктейлем Молотова — новый образ Дюка в Одессе

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Дата публикации 13 июня 2025 16:00
В Одессе нарисовали Дюка с оружием в руках - новый мурал
Мурал с Дюком. Фото: VETERANS Hub Odesa
Ключові моменти Новый мурал

На стене пляжа Аркадия в Одессе появился новый мурал, со всемирно известным памятником "Дюку". На нем символ города изобразили как участника украинского Движения Сопротивления против вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе VETERANS Hub Odesa.

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Новый мурал

Идея стенописи принадлежит украинскому художнику Сергею Брилеву. На рисунке известный памятник Дюку держит в руках автомат и коктейль Молотова. Кроме того, он одет в капюшон, который символизирует таинственность. Глаза его окрасили в красный цвет, что означает ненависть к стране-агрессору.

"Этот образ — напоминание о том, что Одесса является одним из городов героического сопротивления в современной российско-украинской войне. В ближайшие дни дома и улицы Одессы могут украсить яркие патриотические муралы, которые будут символизировать сопротивление украинцев российским оккупантам",— говорится в сообщении VETERANS Hub Odesa.

Добавим, такие муралы по всей Украине давно создают художники в рамках проекта "Стенописи Сопротивления".

Напомним, недавно мы писали о том. что в Одессе активисты требуют убрать мурал с Пушкиным. А также о скандале из-за указателей в центре Одессы.

Одесса искусство мурал Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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