Мешканець Одещини проігнорував повістку від ТЦК - як покарали

Вручення повістки на вулиці. Фото ілюстративне: nv.ua

Мешканець Одещини декілька разів проігнорував повістку від терцентрів комплектування. В результаті на нього відкрили кримінальне провадження за фактом ухилення від мобілізації— суд прирік його до штрафу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Піщане Подільського району тричі проігнорував повістку від працівників ТЦК. Чоловік без поважних причин не прибув до терцентру та не пройшов військово-лікарську комісію. В результаті на нього відкрили кримінальне провадження, яке розглядали в Балтському райсуді.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1ст.337 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Він має сплатити 5100 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, що збив дитину на пішоході. А також про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП.