Військовий ЗСУ побив та пограбував одесита, але потрапив у ДТП на привласненому авто

Військові на фронті. Фото ілюстративне: ОК "Південь"

В Одесі військовий здійснив розбійний напад на чоловіка, з яким випивав. Однак після побиття потерпілого та викрадення його машини, службовець в’їхав на привласненному авто у бетонну перегорожу. Справу розглядали в Приморському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий в Одесі познайомився із перехожим чоловіком та почав вживати з ним алкогольні напої. Після кількох чарок службовець нав’язався у гості і вони спільно продовжили випивати уже вдома у потерпілого. У ході відпочинку він раптово вдарив господаря в обличчя, через що той впав на підлогу. Після цього нападник продовжував наносити удари в область тулуба та ніг, внаслідок яких власник квартири почав втрачати свідомість.

Як з’ясувалося, військовий діяв зі своїм спільником, і нейтралізувавши господаря квартири, чоловіки обшукали житло та виявили сейф. Нападники намагалися змусити потерпілого назвати пароль від нього, погрожуючи порізати йому обличчя ножем. Однак той вже був надто п’яний, аби коректно назвати необхідну комбінацію цифр.

В результаті нападники взяли зачинений сейф з собою разом із технікою, телефоном, грошима, та ключами від квартири та машини потерпілого. Однак на Привокзальній площі злочинці в’їхали у бетонну перегорожу та пошкодили авто, чим завдали майнової шкоди на суму 303 481 гривень.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 187, та ч.2 ст.289 КК України (розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом). Суд врахував наявність попередніх судимостей та прирік підозрюваного до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, він має сплатити 303 481 грн компенсації потерпілому за пошкоджене у ДТП авто.

Нагадаємо, нещодавно ми писали провійськового, який ходив Одесою із психотропами. А також про службовця ЗСУ, котрий підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.