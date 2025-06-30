Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 1 июля, от синоптиков Гидрометцентра - предупредили о пожарной опасности

Пожар в лесу. Фото иллюстративное: ДСНС Харьковщины

Завтра, во вторник, 1 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за жары и сухого воздуха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+17 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот из Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер завтра прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, днем — от +25 °C до +30 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.