Прогноз погоди в Одесі й області на завтра, 1 липня, від синоптиків Гідрометцентру - попередили про пожежну небезпеку

Пожежа в лісі. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Завтра, у вівторок, 1 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через спеку та сухе повітря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+17 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер завтра прогнозують північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.