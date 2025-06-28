Військового ЗСУ в Одесі покарали за наркотики - вирок за психотропну речовину

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Волинські Новини

Молодшого сержанта ЗСУ з Запоріжжя зупинили в Одесі поліцейські та знайшли в нього психотропну речовину. Справа дійшла до суду, службовець тримав штраф за зберігання наркотиків.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

В Одесі на Фонтанській дорозі поліцейські зупинили "ВАЗ" військового та виявили на сидіння пачку сигарет із пакетом з 1,073 грамами порошкоподібної речовини. Експертиза встановила, що це психотроп PVP (солі). В результаті на службовця відкрили кримінльне провадження, яке розглядали в Хаджибейському районному суді.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України (незаконне зберігання наркотиків). Він має сплатити 17 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив свого знайомого. А також про службовця ЗСУ, котрий підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.