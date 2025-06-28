Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий ходив Одесою з психотропами — як покарали

Військовий ходив Одесою з психотропами — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 00:57
Військового ЗСУ в Одесі покарали за наркотики - вирок за психотропну речовину
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Волинські Новини
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Молодшого сержанта ЗСУ з Запоріжжя зупинили в Одесі поліцейські та знайшли в нього психотропну речовину. Справа дійшла до суду, службовець тримав штраф за зберігання наркотиків.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

В Одесі на Фонтанській дорозі поліцейські зупинили "ВАЗ"  військового та виявили на сидіння пачку сигарет із пакетом з  1,073 грамами порошкоподібної речовини. Експертиза встановила, що це психотроп PVP (солі). В результаті на службовця відкрили кримінльне провадження, яке розглядали в Хаджибейському районному суді.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України (незаконне зберігання наркотиків). Він має сплатити 17 000 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив свого знайомого. А також про службовця ЗСУ, котрий підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.

Одеса наркотики Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації