Військовий ЗСУ з Одещини побив чоловіка - як покарав суд

Військовий на фронті. Фото: пресцентр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Між військовим з Одещини та його односельцем виник конфлікт, через що службовець побив чоловіка руками та ногами. Потерпілий звернувся із позовом до суду, нападнику тепер доведеться сплатити штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий із села Сахарова Березівського району посперечався зі своїм односельцем. Конфлікт переріс у бійку: службовець вдарив чоловіка долонею руки по обличчю, через що той впав на підлогу. Але фігуранта це не зупинило і він наніс потерпілому ще декілька ударів ногою в область сідниці. Постраждалий зафіксував легкі тілесні ушкодження та подав позов до суду. Тим більш, подія була зафільмована на камеру, що допомогло стороні обвинувачення.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1ст.125КК України (заподіяння легких тілесних ушкоджень). За скоєне військовий має сплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.