Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий побив свого знайомого — що вирішив суд на Одещині

Військовий побив свого знайомого — що вирішив суд на Одещині

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 00:57
Військовий ЗСУ з Одещини побив чоловіка - як покарав суд
Військовий на фронті. Фото: пресцентр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Між військовим з Одещини та його односельцем виник конфлікт, через що службовець побив чоловіка руками та ногами. Потерпілий звернувся із позовом до суду, нападнику тепер доведеться сплатити штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Військовий із села Сахарова Березівського району посперечався зі своїм односельцем. Конфлікт переріс у бійку: службовець вдарив чоловіка долонею руки по обличчю, через що той впав на підлогу. Але фігуранта це не зупинило і він наніс потерпілому ще декілька ударів ногою в область сідниці. Постраждалий зафіксував легкі тілесні ушкодження та подав позов до суду. Тим більш, подія була зафільмована на камеру, що допомогло стороні обвинувачення.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за  ч. 1ст.125КК України (заподіяння легких тілесних ушкоджень). За скоєне військовий має сплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації