Причали Ренійського порту на Одещині відремонтують за 12 мільйонів гривень - АМПУ

Порт в Рені. Фото: АМПУ

Адміністрація морських портів України розпочала ремонт чотирьох причалів у порту Рені на Одещині. На відновлювальні заходи до кінця 2025 року планують витратити 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Причали Ренійського порту вже багато років потребують ремонту через тривалий термін експлуатації та зношеність споруд. Капітальне оновлення передбачає посилення конструкцій тазаміну пошкоджених металевих елементів. Крім того, планують замінити швартові тумби і трапи, та встановити нові колесовідбійні пристрої. На завершальному етапі хотять нанести розмітку відповідно до чинних стандартів. Підрядника визначено за результатами відкритих торгів у системі Prozorro. Загальна вартість контракту становить 12,1 млн грн.

Роботи виконуються без зупинки портової діяльності та мають бути завершені до кінця 2025 року.

Ренійський порт

Порт Рені — великий транспортний вузол на Дунаї, у якому тісно переплітається робота морського, річкового, залізничного та автомобільного транспорту. Навігація триває цілий рік. Глибина біля причалів досягає 7,5 м, що дає змогу обробляти всі судна, осадка яких дозволяє пройти через підхідні канали.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що судно тіньового флоту РФ, яке затримали на Одещині, передали АРМА на продаж. А також про те, який порт вважається найбільшим в світі.