Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ремонт причалів порту Рені на Одещині розпочато — що відомо

Ремонт причалів порту Рені на Одещині розпочато — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 19:00
Причали Ренійського порту на Одещині відремонтують за 12 мільйонів гривень - АМПУ
Порт в Рені. Фото: АМПУ
Ключові моменти Ремонт портів Ренійський порт

Адміністрація морських портів України розпочала ремонт чотирьох причалів у порту Рені на Одещині. На відновлювальні заходи до кінця 2025 року планують витратити 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Реклама
Читайте також:

Ремонт портів

Причали Ренійського порту вже багато років потребують ремонту через тривалий термін експлуатації та зношеність споруд. Капітальне оновлення передбачає посилення конструкцій тазаміну пошкоджених металевих елементів. Крім того, планують замінити швартові тумби і трапи, та встановити нові колесовідбійні пристрої. На завершальному етапі хотять нанести розмітку відповідно до чинних стандартів. Підрядника визначено за результатами відкритих торгів у системі Prozorro. Загальна вартість контракту становить 12,1 млн грн.

Роботи виконуються без зупинки портової діяльності та мають бути завершені до кінця 2025 року.

Ренійський порт

Порт Рені — великий транспортний вузол на Дунаї, у якому тісно переплітається робота морського, річкового, залізничного та автомобільного транспорту. Навігація триває цілий рік. Глибина біля причалів досягає 7,5 м, що дає змогу обробляти всі судна, осадка яких дозволяє пройти через підхідні канали.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що судно тіньового флоту РФ, яке затримали на Одещині, передали АРМА на продаж. А також про те, який порт вважається найбільшим в світі.

Одеса ремонт гроші Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації