Причалы Ренийского порта в Одесской области отремонтируют за 12 миллионов гривен - АМПУ

Порт в Рени. Фото: АМПУ

Администрация морских портов Украины начала ремонт четырех причалов в порту Рени в Одесской области. На восстановительные мероприятия до конца 2025 года планируют потратить 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Причалы Ренийского порта уже много лет требуют ремонта из-за длительного срока эксплуатации и изношенности сооружений. Капитальное обновление предусматривает усиление конструкций и замену поврежденных металлических элементов. Кроме того, планируют заменить швартовые тумбы и трапы, а также установить новые колесоотбойные устройства. На завершающем этапе хотят нанести разметку в соответствии с действующими стандартами. Подрядчик определен по результатам открытых торгов в системе Prozorro. Общая стоимость контракта составляет 12,1 млн грн.

Работы выполняются без остановки портовой деятельности и должны быть завершены до конца 2025 года.

Ренийский порт

Порт Рени — крупный транспортный узел на Дунае, в котором тесно переплетается работа морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Навигация длится круглый год. Глубина у причалов достигает 7,5 м, что позволяет обрабатывать все суда, осадка которых позволяет пройти через подходные каналы.

Напомним, недавно мы писали о том, что судно теневого флота РФ, которое задержали в Одесской области, передали АРМА на продажу. А также о том, какой порт считается самым большим в мире.