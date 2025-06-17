Причалы Ренийского порта в Одесской области отремонтируют за 12 миллионов гривен - АМПУ

Ремонт причалов порта Рени на Одесчине начат — что известно
Администрация морских портов Украины начала ремонт четырех причалов в порту Рени в Одесской области. На восстановительные мероприятия до конца 2025 года планируют потратить 12 миллионов гривен.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Ремонт портов
Причалы Ренийского порта уже много лет требуют ремонта из-за длительного срока эксплуатации и изношенности сооружений. Капитальное обновление предусматривает усиление конструкций и замену поврежденных металлических элементов. Кроме того, планируют заменить швартовые тумбы и трапы, а также установить новые колесоотбойные устройства. На завершающем этапе хотят нанести разметку в соответствии с действующими стандартами. Подрядчик определен по результатам открытых торгов в системе Prozorro. Общая стоимость контракта составляет 12,1 млн грн.
Работы выполняются без остановки портовой деятельности и должны быть завершены до конца 2025 года.
Ренийский порт
Порт Рени — крупный транспортный узел на Дунае, в котором тесно переплетается работа морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Навигация длится круглый год. Глубина у причалов достигает 7,5 м, что позволяет обрабатывать все суда, осадка которых позволяет пройти через подходные каналы.
Напомним, недавно мы писали о том, что судно теневого флота РФ, которое задержали в Одесской области, передали АРМА на продажу. А также о том, какой порт считается самым большим в мире.
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