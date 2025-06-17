Громадянин РФ на Одещині створив канал переправлення ухилянтів за кордон

Росіянин допомагав втекти до ПМР — схема на Одещині
На Одещині громадянин РФ організував схему з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Однак під час доставки одного з клієнтів, правоохоронці піймали ділка на гарячому, йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
За даними слідства, головним виконавцем схеми виявився 27-річний громадянин РФ із посвідкою на постійне проживання в Україні. У тандемі з невстановленим організатором, який шукав клієнтів у закритих Telegram-каналах, він виконував роль перевізника. Свої послуги ділки оцінили у 8000 доларів США. Після усіх домовленостей іноземець зустрічав клієнта в Одесі, відвозив до прикордонного району та забезпечував житлом. Звідти чоловіка мав "перехопити" інший учасник схеми і супроводити до кордону поза офіційними пунктами пропуску. Решту суми ухилянт мав сплатити після успішного перетину кордону.
Правоохоронці затримали ділків на околиці населеного пункту Балта, зупинивши авто з росіянином та клієнтом одразу після отримання авансу у розмірі 500 доларів.
Яке покарання загрожує
Перевізнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ухилянтів, які намагалися втекти у Придністров'я. А також про псевно-військових, затриманих на Одещині.
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