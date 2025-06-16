В Одесской области задержаны дельцы, которые переправляли уклонистов в Молдову

Задержание на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области задержаны дельцы, которые за деньги пытались переправить киевлянина в непризнанное Приднестровье. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 34-летний подольчанин с 27-летней сожительницей, в сговоре с неустановленным пока лицом, должны были переправить в Приднестровье 30-летнего жителя столицы. Мужчина попросил родственника с машиной перевезти его с клиентом в один из приграничных населенных пунктов, не проинформировав водителя о своих намерениях. А женщина к ним доехала на такси, чтобы скоординировать дальнейшее самостоятельное движение беглеца. Киевлянин заранее перечислил ей на карту часть гонорара в сумме 800 долларов, которые она должна была поделить со своим сообщником. Правоохранители остановили всех участников схемы в 500 метрах от границы с непризнанной ПМР.

Какое наказание грозит

В отношении военнообязанного пассажира составили протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы). Ему грозит штраф до 8500 грн. или административный арест.

Дельцам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (переправка лиц через государственную границу совершенном по предварительному сговору группой лиц). Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал фигурантам меры пресечения: мужчине — содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 120 тысяч гривен, а женщине — круглосуточный домашний арест.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которых переправляли в Молдову грузовиками. А также о полицейском, который способствовал побегу уклонистов.