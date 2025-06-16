Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Граница под замком — схема переправки в ПМР из Одесчины дала сбой

Граница под замком — схема переправки в ПМР из Одесчины дала сбой

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 12:57
В Одесской области задержаны дельцы, которые переправляли уклонистов в Молдову
Задержание на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

В Одесской области задержаны дельцы, которые за деньги пытались переправить киевлянина в непризнанное Приднестровье. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 34-летний подольчанин с 27-летней сожительницей, в сговоре с неустановленным пока лицом, должны были переправить в Приднестровье 30-летнего жителя столицы. Мужчина попросил родственника с машиной перевезти его с клиентом в один из приграничных населенных пунктов, не проинформировав водителя о своих намерениях. А женщина к ним доехала на такси, чтобы скоординировать дальнейшее самостоятельное движение беглеца. Киевлянин заранее перечислил ей на карту часть гонорара в сумме 800 долларов, которые она должна была поделить со своим сообщником. Правоохранители остановили всех участников схемы в 500 метрах от границы с непризнанной ПМР.

Какое наказание грозит

В отношении военнообязанного пассажира составили протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы). Ему грозит штраф до 8500 грн. или административный арест.

Дельцам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (переправка лиц через государственную границу совершенном по предварительному сговору группой лиц). Им грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал фигурантам меры пресечения: мужчине — содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 120 тысяч гривен, а женщине — круглосуточный домашний арест.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которых переправляли в Молдову грузовиками. А также о полицейском, который способствовал побегу уклонистов.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации