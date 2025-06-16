На Одещині затримано ділків, які переправляли ухилянтів у Молдову

Затримання на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині затримано ділків, які за гроші намагались переправити киянина у невизнане Придністров'є. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 34-річний подільчанин з 27-річною співмістянкою, у змові з невстановленою наразі особою, повинні були переправити до Придністров’я 30-річного жителя столиці. Чоловік попросив родича з автівкою перевезти його з клієнтом до одного з прикордонних населених пунктів, не проінформувавши водія про свої наміри. А жінка до них доїхала на таксі, щоб скоординувати подальший самостійний рух втікача. Киянин заздалегідь перерахував їй на карту частину гонорару в сумі 800 доларів, які вона мала поділити зі своїм спільником. Правоохоронці зупинили всіх учасників схеми за 500 метрів від кордону з невизнаним ПМР.

Яке покарання загрожує

Відносно військовозобов’язаного пасажира склали протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону). Йому загрожує штраф до 8500 грн. або адміністративний арешт.

Ділкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (переправлення осіб через державний кордон вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: чоловіку — тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 120 тисяч гривень, а жінці — цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, яких переправляли у Молдову вантажівками. А також про поліцейського, який сприяв втечі ухилянтів.