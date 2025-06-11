Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову грузовиками — на Одесчине накрыли схему уклонистов

В Молдову грузовиками — на Одесчине накрыли схему уклонистов

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 15:05
Жители Одессы и области переправляли уклонистов в Молдову за 10,5 тысяч долларов
Задержание фигурантов. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жители Березовщины и Одессы в возрасте 32, 37 и 44 лет организовали канал незаконной переправки мужчин за границу. Однако во время перевозки очередного клиента их задержали правоохранители, дельцам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 44-летний житель Березовщины встретился с клиентом в Одессе, где убедил его в надежности схемы по переправке и взял 500 долларов предоплаты. В целом свои "услуги" дельцы оценили в 10,5 тысяч долларов. 32-летний одессит отвечал за логистику и контроль оплаты. А его 37-летний соотечественник должен был грузовиком перевезти к украинско-молдавской границе мужчину и там указать ему дальнейший самостоятельный маршрут, на котором не будет пограничных нарядов.

None - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полицейские сорвали поездку на полпути, задержав перевозчиков после того, как "клиент" с ними полностью рассчитался. Следователи изъяли деньги, грузовик, которым они пользовались, и их мобильные телефоны.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 605 тысяч 600 гривен.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые переплывали Дунай чтобы попасть в Румынию. А также о полицейском, который способствовал побегу уклонистов.

Одесса Одесская область Новости Одессы уклонисты задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации