Жители Одессы и области переправляли уклонистов в Молдову за 10,5 тысяч долларов

Задержание фигурантов. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жители Березовщины и Одессы в возрасте 32, 37 и 44 лет организовали канал незаконной переправки мужчин за границу. Однако во время перевозки очередного клиента их задержали правоохранители, дельцам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 44-летний житель Березовщины встретился с клиентом в Одессе, где убедил его в надежности схемы по переправке и взял 500 долларов предоплаты. В целом свои "услуги" дельцы оценили в 10,5 тысяч долларов. 32-летний одессит отвечал за логистику и контроль оплаты. А его 37-летний соотечественник должен был грузовиком перевезти к украинско-молдавской границе мужчину и там указать ему дальнейший самостоятельный маршрут, на котором не будет пограничных нарядов.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полицейские сорвали поездку на полпути, задержав перевозчиков после того, как "клиент" с ними полностью рассчитался. Следователи изъяли деньги, грузовик, которым они пользовались, и их мобильные телефоны.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 605 тысяч 600 гривен.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые переплывали Дунай чтобы попасть в Румынию. А также о полицейском, который способствовал побегу уклонистов.