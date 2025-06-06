Мешканці Одещини намагалися потрапити до Румунії вплав через Дунай

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині восьмеро товаришів намагались переплисти Дунай та потрапити до Румунії. Однак під час переправлення їх затримали прикордонники, чоловікам загрожують штрафи.

Про це поувідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

На Одещині прикордонники за допомогою технічних засобів виявили та затримали вісьмох жителів міста Ізмаїл віком від 34 до 49 років. Як з’ясувалося, чоловіки давно товаришують між собою. Один із них запропонував іншим разом незаконно перетнути кордон України аби потрапити до Румунії. Не маючи підстав для відстрочки від мобілізації, усі учасники погодилися піти на ризик. Група мала намір подолати річку Дунай уплав, де на іншому березі їх очікував знайомий, який обіцяв допомогти з працевлаштуванням в чужій країні.

Яке покарання загрожує

На затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 (Спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ст. 202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму). Їм загрожують 2 штрафи розміром до 8500 та 2550 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейського, який сприяв втечі ухилянтів. А також про таксі у Молдову за 6 тисяч доларів.