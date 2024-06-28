Полицейский в Одесской области переправлял уклонистов в Молдову - детали

В Одесской области задержали правоохранителя. Фото: Одесская областная прокуратура

Сотрудник одного из райуправлений полиции Одесской области и его сообщник организовывали переправку призывников в сторону границы с Молдовой. Мужчины могли получить с каждого "клиента" до 6 000 долларов, однако теперь им грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры .

Читайте также:

Детали деятельности

Полицейский сектора реагирования патрульной полиции вместе со своим "бизнес-партнером" находили желающих избежать мобилизации. Сообщники предлагали призывникам "такси" к границе с Молдовой на территории Измаильщины. Однако через госграницу уклонисты должны были проходить пешком за пределами официального пункта пропуска. Такие услуги стоили "клиентам" от 2 000 до 6 000 долларов с человека.

Деньги, которые получили сообщники. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание

Правоохранителю и его сообщнику сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Случаи переправки мужчин через госграницу

Мы писали, что полицейские задержали двух одесситов, которые давали советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов. За свои услуги сообщники получали около 2 500 долларов с каждого "клиента".

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники задержали перевозчика и троих мужчин призывного возраста, они нелегально пытались пересечь границу с Молдовой. "Таксиста" уклонисты нашли через интернет.