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Таксі до Молдови за 6 тисяч доларів — на Одещині викрили поліцейського

28 червня 2024 10:19
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поліцейський на Одещині переправляв ухилянтів до Молдови - деталі
На Одещині затримали правоохоронця. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Співробітник одного з райуправлінь поліції Одеської області та його спільник організовували переправлення призовників у бік кордону з Молдовою. Чоловіки могли отримати з кожного "клієнта" до 6 000 доларів, однак тепер їм загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Поліцейський сектору реагування патрульної поліції  разом зі своїм бізнес-партнером знаходили бажаючих уникнути мобілізації. Спільники пропонували призовникам "таксі" до кордону з Молдовою на території Ізмаїльщини. Однак через держкордон ухилянти мали проходити пішки поза межами офіційного пункту пропуску. Такі послуги коштували клієнтам від 2 000 до 6 000 доларів з особи.   

Гроші за "таксі" до Молдови
Гроші, які отримали спільники. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання

Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі. 

Випадки переправлення чоловіків через держкордон

Ми писали, що поліцейські затримали двох одеситів, які надавали поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів. За свої послуги спільники отримували близько 2 500 доларів з кожного "клієнта". 

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.

Одеса
Молдова
поліція
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прокуратура
військовий призов
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мобілізація

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