Поліцейський на Одещині переправляв ухилянтів до Молдови - деталі

На Одещині затримали правоохоронця. Фото: Одеська обласна прокуратура

Співробітник одного з райуправлінь поліції Одеської області та його спільник організовували переправлення призовників у бік кордону з Молдовою. Чоловіки могли отримати з кожного "клієнта" до 6 000 доларів, однак тепер їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Поліцейський сектору реагування патрульної поліції разом зі своїм бізнес-партнером знаходили бажаючих уникнути мобілізації. Спільники пропонували призовникам "таксі" до кордону з Молдовою на території Ізмаїльщини. Однак через держкордон ухилянти мали проходити пішки поза межами офіційного пункту пропуску. Такі послуги коштували клієнтам від 2 000 до 6 000 доларів з особи.

Гроші, які отримали спільники. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання

Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Випадки переправлення чоловіків через держкордон

Ми писали, що поліцейські затримали двох одеситів, які надавали поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів. За свої послуги спільники отримували близько 2 500 доларів з кожного "клієнта".

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.