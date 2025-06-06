Жители Одесской области пытались попасть в Румынию вплавь через Дунай

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области восемь товарищей пытались переплыть Дунай и попасть в Румынию. Однако во время переправки их задержали пограничники, мужчинам грозят штрафы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

В Одесской области пограничники с помощью технических средств обнаружили и задержали восьмерых жителей города Измаил в возрасте от 34 до 49 лет. Как выяснилось, мужчины давно дружат между собой. Один из них предложил другим вместе незаконно пересечь границу Украины, чтобы попасть в Румынию. Не имея оснований для отсрочки от мобилизации, все участники согласились пойти на риск. Группа намеревалась преодолеть реку Дунай вплавь, где на другом берегу их ожидал знакомый, который обещал помочь с трудоустройством в чужой стране.

Какое наказание грозит

На задержанных составлены административные протоколы по ст. 204-1 (Попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима). Им грозят 2 штрафа в размере до 8500 и 2550 гривен.

Напомним, недавно мы писали о полицейском, который способствовал побегу уклонистов. А также о такси в Молдову за 6 тысяч долларов.