Мешканці Одеси та області переправляли ухилянтів у Молдову за 10,5 тисяч доларів

Затримання фігурантів. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Жителі Березівщини та Одеси віком 32, 37 та 44 років організували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. Однак під час перевезення чергового клієнта їх затримали правоохоронці, ділкам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 44-річний житель Березівщини зустрівся з клієнтом в Одесі, де переконав його у надійності схеми з переправлення та взяв передплату в сумі 500 доларів. Загалом свої "послуги" ділки оцінили в 10,5 тисяч доларів. 32-річний одесит відповідав за логістику та контроль оплати. А його 37-річний співмістянин мав вантажівкою перевезти до українсько-молдовського кордону чоловіка і там вказати йому подальший самостійний маршрут, на якому не буде прикордонних нарядів.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліцейські зірвали поїздку на півшляху, затримавши перевізників після того, як "клієнт" з ними повністю розрахувався. Слідчі вилучили гроші, вантажівку, якою вони користувалися, та їхні мобільні телефони.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 605 тисяч 600 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, які перепливали Дунай аби потрапити до Румунії. А також про про поліцейського, який сприяв втечі ухилянтів.