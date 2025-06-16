Мешканка Одещини зрощувала сільськогосподарські культури на ділянці Міноборони України.

Підозрювана на допиті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Одещини зрощувала сільськогосподарські культури на земельній ділянці Міноборони, чим нанесла понад 3 млн гривень збитків державі. На цьому жінку викрили правоохоронці, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, інженерка із землекористування Білгород-Дністровської КЕЧ не забезпечила належного контролю за використанням земельної ділянки. Територія перебувала на обліку квартирно-експлуатаційної частини, але належала державі та була передана в постійне користування Міністерству оборони України. Однак упродовж жовтня 2022 — липня 2023 років понад 24,7 гектари землі самовільно використовувались для вирощування сільськогосподарських культур. Це завдало державі збитків на суму понад 3 млн грн.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі зі штрафом до 12 750 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про земельні ділянки працівниці одеської митниці. А також про військового, який приховав майна на мільйони.

