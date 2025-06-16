Системы орошения в Одесской области разрушаются - экологическая катастрофа

Сасыкское водохранилище. Фото иллюстративное: Укринформ

Большая часть дамб и гидротехнических сооружений в бассейне Дуная в Одесской области находятся в заброшенном состоянии. Из 410 водохранилищ и систем орошения, 85 — аварийные, что грозит экологической катастрофой.

Об этом говорится в тексте "Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона".

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Проблемы орошения

Для аграрного сектора Одесской области, особенно в условиях глобального потепления и роста площадей сухих зон, ирригационные системы являются первоочередным условием экономического роста. Однако большинство дамб и сетей орошения, построенных еще в советское время, пришли в негодность из-за значительного износа насосных станций, трубопроводов и каналов, которые использовались без надлежащего обслуживания. Это привело к резкому сокращению орошаемых земель в Одесской области: с 243 тыс. га в 1991 г. до менее 40 тыс. га сегодня.

Проблемы водохранилищ

Сасыкское водохранилище, которое находилось в запущенном состоянии, уже вызвало засоление и деградацию бессарабских черноземов. А это привело к потере плодородия и неиспользованию Дунайско-Днестровской ирригационной системы. Кроме того, потенциальное разрушение таких дамб, как на канале Скунда, уже угрожает затоплением до 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий, что повлечет значительные экономические убытки.

Также аварийное состояние гидротехнических сооружений на 97-м километре Дуная (шлюз Репида), создает прямую угрозу затопления скважин, обеспечивающих питьевой водой около 100 тысяч жителей региона.

Напомним, недавно мы писали о том, почему Одесская область может уйти под воду. А также о том, что из-за изменения климата Украина может начать выращивать экзотические фрукты.