Проезд через транзитный участок в Паланке - одесский адвокат рассказал особенности

Очередь из авто на транзитном участке. Фото иллюстративное: ShutterStock

Проезд через пограничную полосу в районе села Паланка, ведущую в Молдову, Румынию и южные населенные пункты Одесской области, во время войны превратился в игру в рулетку. По закону — транзит разрешен, но на практике все решает пограничник.

Одесский адвокат Алексей Шалару объяснил, почему возникают трудности и как подготовиться, чтобы не испортить себе поездку.

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Выезд в Бессарабию через транзитный участок Молдовы, проходящий по селу Паланка, часто становится неожиданностью — даже для тех, у кого есть все документы. По словам одесского адвоката Алексея Шалару, все зависит от конкретного пограничника.

"Есть случаи, когда человека с "броней" пропускают без проблем. А бывает — говорят: "Нам не подходит, нужно разрешение 25-го пограничного отряда", — объясняет он.

Формально проезд через Паланку — транзитная зона, где разрешений не нужно. Это четко прописано в законе и постановлениях Кабмина. Но, как утверждает адвокат, реальность другая.

"Де-юре — проезд свободный. Де-факто — могут не пустить без разрешения, и спорить с пограничником на КПП Маяки бесполезно", — говорит Шалару.

Как получить разрешение на проезд

Адвокат советует готовить разрешение заранее: отправить электронное письмо в 25-й пограничный отряд с копией паспорта, военно-учетными документами и указать цель поездки. В течение пяти рабочих дней присылают разрешение — им можно пользоваться на границе.

"Я делаю такие разрешения своим клиентам, которые едут на отдых. Отправляю им на Viber — и проблем нет. Пропускают без лишних вопросов", — рассказывает юрист.

Отдельная история — военные. Их могут не пустить даже с отпуском, если в приказе не указан четко Одесский регион.

"Был случай: военный имел отпуск в Полтавской области, но ехал к семье в Одессу. Его развернули — сказали: езжай в Полтаву. Отпуск испорчен", — приводит пример адвокат.

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Алексей Шалару также советует отельерам и владельцам бизнесов в южных районах заранее просить у гостей документы для оформления разрешений. Это поможет избежать отказа на КПП и сохранить отпуск клиентов.

"25-й пограничный отряд проверяет все по базе "Оберег". Если есть разрешение — вопросов нет. Если нет — могут развернуть. А судебный путь продлится год и ничего не решит быстро", — добавляет адвокат.

Напомним, несмотря на четкие основания для увольнения с военной службы, воинские части часто отказывают военнослужащим в демобилизации. Также мы писали, что украинцы редко обращаются в суд, чтобы обжаловать штраф за неявку в территориальный центр комплектования из-за высокой стоимости услуг по сравнению со штрафом.