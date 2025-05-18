Звільнення з військової служби за сімейними обставинами: чому можуть відмовити

Військовий з автоматом. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Попри чіткі підстави для звільнення з військової служби, військові частини часто відмовляють військовослужбовцям у демобілізації. Серед причин — плутанина в документах, формальне трактування закону та перевантаженість судів.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський юрист Олексій Шалару.

Реклама

Читайте також:

Підстави є, а звільнення — ні

За його словами навіть коли є формальні підстави для звільнення з лав ЗСУ, військові частини часто блокують ці процеси. Адже справа в неправильному формулюванні довідки з медико-соціальної експертної комісії. І тут військове командування користується прогалинами в документах, щоб відмовити.

"У мене зараз два типові кейси. Один — коли в жінки-родички мобілізованого інвалідність другої групи, але без згадки про потребу в постійній допомозі. Військова частина відмовила, мовляв, така довідка мала бути від МСЕК — саме цей орган мав підтвердити, що вона потребує опіки", — розповідає Шалару.

Немає статусу — немає права

Ще один приклад — жінка-військовослужбовиця, яка самостійно виховує дитину до 16 років. Їй також відмовили у звільненні, бо юридично вона не має статусу "одинокої матері".

"Ми подали до суду, щоб визнати її єдиним утриманцем дитини. Бо вона реально сама забезпечує дитину. Але знову ж — поки немає рішення суду, частина не погоджується на звільнення. А в законі чітко написано: потрібні підтвердження про утримання, опіку чи інвалідність — і всі ці деталі мають бути оформлені правильно", — пояснює юрист.

Бюрократія проти права

Шалару наголошує, що ситуація ускладнюється тим, що в системі багато неузгодженостей — хто і коли має видавати відповідні висновки: ВКК, ВЛК чи МСЕК. Через це навіть ті, хто має право на звільнення, місяцями не можуть його добитися.

"Ми оскаржуємо відмови через адміністративні суди. Але судова система перевантажена — справи тривають місяцями. Наприклад, одну справу ми подали в січні, а в травні суд і досі не розглянув її", — зазначає юрист.

За словами експерта, це не поодинокі випадки, а ціла тенденція. Військові частини використовують будь-яку неузгодженість, щоб не звільняти навіть тих, хто має на це повне право.

Нагадаємо, ми повідомляли, як діяти, якщо вас намагаються змусити їхати до військкомату та чому не можна підписувати жодних паперів без адвоката. Також що робити, якщо у вас є штраф за повістку, і чи потрібно швидко його оплачувати.