Чи можуть примусово доставити до ТЦК з блокпоста

Співробітники ТЦК можуть вручати повістки в будь-якому місці Фото: Нацполіція

Перевірки на блокпостах стали буденністю, однак далеко не всі дії військових та правоохоронців на цих пунктах мають законні підстави. Все частіше чоловіків зупиняють, попри наявність відстрочки чи броні — під приводом "уточнення даних" або перевірки документів. У деяких випадках це закінчується незаконним доправленням до ТЦК без жодного офіційного оформлення. Як діяти, якщо вас намагаються змусити їхати до військкомату, чому не можна підписувати жодних паперів без адвоката і що означає нова постанова Верховного Суду для мобілізованих.

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеського юриста Олексія Шалару.

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Перевірка на блокпостах

Мобільні блокпости вже стали повсякденною справою для одеситів. Перевірці на них піддаються абсолютно всі чоловіки, що підлягають мобілізації. Найчастіше це закінчується поїздкою до територіальних центрів комплектування. Причому були випадки, що навіть за наявності документів про відстрочку військовозобов'язаному доводилося їхати для уточнення даних. При цьому юристи зазначають, що в законі не передбачено жодної процедури примусового доставлення до ТЦК.

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"Якщо у вас є відповідне бронювання від армії, проте на блокпості вас хочуть відправити до ТЦК для уточнення даних — це незаконно. Яких саме даних? В законі не прописано, що на блокпості когось мають везти до ТЦК. Людина в такому випадку може писати заяви до поліції та прокуратури", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару про перевірку на блокпостах. Фото: Новини.LIVE

Ці заяви, за його словами, рідко дають результат — якщо ситуація не набуває розголосу. Ба більше, утримування в ТЦК кілька годин, а іноді й діб — це теж свого роду тиск на людину. Головне в цьому випадку зуміти зв'язатися з адвокатом і чітко слідувати його рекомендаціям.

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"Головне правило: нічого не підписувати. Це найперше, що я раджу всім своїм клієнтам", — каже експерт.

Експерт Олексій Шалару про головні правила. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані повинні чітко розуміти, що саме вони підписують, і до яких наслідків це може призвести. Часто вже після підпису з’являються "зобов’язання", про які ніхто не попереджав.

Постанова Верховного Суду

Досить гострі дискусії точаться навколо постанови Верховного Суду від 5 лютого 2025 року. У ньому наголошується, що "процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною". За словами адвокатів, документ фактично унеможливлює повернення з військової служби, навіть якщо призов був із порушеннями.

"Верховний Суд останньою своєю постановою взагалі сказав, що якщо мобілізація відбулася, то потім звільнення з військової служби є неможливим, безповоротним. Я вважаю, що це не є вірним. І вже деякі адміністративні суди все одно не дотримуються цієї постанови", — наголошує юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару, про постанову Верховного Суду. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, сьогодні військовозобов'язаним необхідно знати свої права та вміти їх відстоювати. Тільки так можна буде домогтися законності та виконання всіх норм.

Раніше ми писали, що якщо студент не зміг продовжити відстрочку від мобілізації через "Резерв+", він повинен надати документи під час візиту до ТЦК. А також про те, які строки отримання штрафу від ТЦК, та які фактори на це впливають.