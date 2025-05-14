Могут ли принудительно доставить в ТЦК с блокпоста

Сотрудники ТЦК могут вручать повесток в любом месте Фото: Нацполиция

Проверки на блокпостах стали обыденностью, однако далеко не все действия военных и правоохранителей на этих пунктах имеют законные основания. Все чаще мужчин останавливают, несмотря на наличие отсрочки или брони — под предлогом "уточнения данных" или проверки документов. В некоторых случаях это заканчивается незаконной доставкой в ТЦК без всякого официального оформления. Как действовать, если вас пытаются заставить ехать в военкомат, почему нельзя подписывать никаких бумаг без адвоката и что означает новое постановление Верховного Суда для мобилизованных.

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесского юриста Алексея Шалару.

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Проверка на блокпостах

Мобильные блокпосты уже стали обыденным делом для одесситов. Проверке на них подвергаются абсолютно все мужчины, подлежащие мобилизации. Чаще всего это заканчивается поездкой в территориальные центры комплектования. Причем были случаи, что даже при наличии документов об отсрочке военнообязанному приходилось ехать для уточнения данных. При этом юристы отмечают, что в законе не предусмотрено никакой процедуры принудительной доставки в ТЦК.

"Если у вас есть соответствующее бронирование от армии, однако на блокпосте вас хотят отправить в ТЦК для уточнения данных — это незаконно. Каких именно данных? В законе не прописано, что на блокпосте кого-то должны везти в ТЦК. Человек в таком случае может писать заявления в полицию и прокуратуру", — объясняет юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару о проверке на блокпостах. Фото: Новини.LIVE

Эти заявления, по его словам, редко дают результат — если ситуация не приобретает огласку. Более того, удерживание в ТЦК несколько часов, а иногда и суток это тоже своего рода давление на человека. Главное в этом случае суметь связаться с адвокатом и четко следовать его рекомендациям.

"Главное правило: ничего не подписывать. Это самое первое, что я советую всем своим клиентам", — говорит эксперт.

Эксперт Алексей Шалару о главных правилах. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные должны четко понимать, что именно они подписывают и какие последствия это может привести. Часто уже после подписи появляются "обязательства", о которых никто не предупреждал.

Постановление Верховного Суда

Достаточно острые дискуссии ведутся вокруг постановления Верховного Суда от 5 февраля 2025 года. В нем отмечается, что "процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой". По словам адвокатов, документ фактически делает невозможным возвращение с военной службы, даже если призыв был с нарушениями.

"Верховный Суд последним своим постановлением вообще сказал, что если мобилизация состоялась, то потом увольнение с военной службы невозможно, необратимо. Я считаю, что это не является верным. И уже некоторые административные суды все равно не придерживаются этого постановления", — отмечает юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару, о постановлении Верховного Суда. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, сегодня военнообязанным необходимо знать свои права и уметь их отстаивать. Только так можно будет добиться законности и выполнения всех норм.

Ранее мы писали, что если студент не смог продлить отсрочку от мобилизации через "Резерв+", он должен предоставить документы во время визита в ТЦК. А также о том, какие сроки получения штрафа от ТЦК, и какие факторы на это влияют.