Коли потрібно платити штраф від ТЦК - поради юриста

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Повістку не отримував, а штраф є. Правила вручення повісток поштою без підпису одержувача дає свої плоди. Про те, що вони отримували "запрошення" до територіального центру комплектування, багато чоловіків дізнаються вже постфактум, коли їм блокують рахунки або ж зупиняє поліція. Хтось обирає шлях несплати штрафу, тим самим погіршуючи свій стан. Що ж робити, якщо у вас є штраф і чи потрібно швидко його оплачувати?

Про це журналісти Новини.LIVE спитали в одеського юриста Олексія Шалару.

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Штраф від ТЦК

Щоб простимулювати оплату штрафів від ТЦК, що ростуть як снігова куля, народні депутати навіть ухвалили закон, який дозволяє заощадити 50% від суми. Проте, в суспільстві сформувалося уявлення, що сплата штрафу — це автоматичне погодження з провиною. Утім, з правового погляду це не так. Юристи наголошують: погодження — це підпис у постанові або протоколі, а не сам факт оплати. Важливо не плутати фінансове рішення зі згодою на адміністративну відповідальність.

"Річ у тому, що в багатьох випадках люди погоджуються сплатити штраф не тому, що визнають провину, а щоб уникнути ще більших витрат. Якщо постанова не буде оскаржена і не сплачена вчасно, вона переходить до виконавчої служби, яка автоматично додає ще 10% до суми. Люди платять заздалегідь, щоб не втратити більше, навіть якщо планують звертатися до суду. Якщо ж суд скасує постанову, то ці кошти можна повернути", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару про штрафи від ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Однак треба бути готовим до того, що суди зараз перевантажені, служителів Феміди не вистачає, а отже, справа може розглядатися жоден місяць. Тож розраховувати на швидке повернення грошей не варто.

Один штраф — одне порушення

Ще одна поширена проблема — накладення штрафів за одні й ті самі дії. Багато хто з військовозобов’язаних не розуміє, скільки саме штрафів їм можуть призначити. У практиці трапляються випадки, коли ТЦК повторно накладає санкції за схожі порушення. Це викликає обурення і плутанину, адже закон дозволяє штрафувати лише за кожне окреме правопорушення. Тут важливо чітко фіксувати обставини кожної ситуації.

"За одне правопорушення передбачається один штраф. Якщо порушення повторюється, тоді може бути другий або третій. Але не можна накладати кілька штрафів за одну й ту саму дію. Наприклад, якщо людина вперше не з’явилася до ТЦК, їй виносять постанову. Якщо знову порушує — буде інша постанова, але вже за новий факт, а не за той самий", — каже експерт.

Юрист Олексій Шалару про порушення. Фото: Новини.LIVE

Проте в реальності громадяни нерідко отримують кілька документів, не розуміючи, за що саме. Це створює підґрунтя для судових оскаржень. Часто достатньо довести, що йдеться не про нове порушення, а про повторне реагування на той самий факт.

Суди скасовують штрафи

Однією з найсильніших юридичних позицій на сьогодні є статистика виграних судів щодо постанов від ТЦК. Юристи активно відстежують такі справи й зазначають: більшість рішень — на користь громадян. Водночас механізм звернення до суду залишається складним і недоступним для багатьох. Саме тому чимало людей обирають не боротися.

"На сьогодні близько 88% постанов ТЦК скасовуються в судах. Це свідчить про системну юридичну слабкість таких документів. Але щоб дійти до суду, потрібно мати ресурси: оплатити судовий збір, знайти адвоката, підготувати позов. Не кожна людина готова проходити цей шлях. Саме тому багато хто згоджується на штраф, навіть якщо розуміє його незаконність", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару про те, як суд скасовує штраф. Фото: Новини.LIVE

Успіх у суді залежить від чіткої доказової бази і належного супроводу. Водночас існує низка нюансів, які ТЦК намагається використати — наприклад, автоматизовані бази розшуку. Проте адвокати радять: у будь-якій ситуації вимагати документального оформлення кожної дії. Це — єдиний захист у суді.

Адвокатів не впускають у ТЦК

Ще одна болюча проблема — обмеження доступу адвокатів до громадян, яких утримують у ТЦК. Хоча закон гарантує правову допомогу кожному, в реальності ситуація інакша. Експерти повідомляють про численні випадки, коли їм відмовляють у доступі.

"Постійно не пускають до ТЦК, я вже майже не ходжу туди, тому що немає сенсу. Моїх колег-жінок в Харківській області, наприклад, з побоями викидують з ТЦК. Я знаю, що навіть адвокати, які не є громадянами України, але мають посвідку на постійне проживання, також стикаються з перешкодами. Їм відмовляють у доступі під приводом того, що вони "зривають мобілізаційні плани", — каже експерт.

Юрист Олексій Шалару про те, як адвокатів не пускають до ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Це свідчить про порушення базових принципів правової держави. У судах адвокати ще можуть діяти, але не всі справи доходять до суду — більшість громадян просто не витримують тиску. І чим менше контролю та розголосу — тим більше безкарності.

Раніше ми писали, що чоловік на Одещині не з’явився до ТЦК для проходження служби через те, що доглядав за хворою матір’ю. А також про те, чи можна жінкам з медосвітою ігнорувати ТЦК.