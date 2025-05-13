Когда нужно платить штраф от ТЦК - советы юриста

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНІАН

Повестку не получал, а штраф есть. Правила вручения повесток по почте без подписи получателя дает свои плоды. О том, что они получали "приглашение" в территориальный центр комплектования, многие мужчины узнают уже постфактум, когда блокируют их счета или же останавливает полиция. Кто-то выбирает путь неоплаты штрафа, тем самым усугубляя свое положение. Что же делать, если у вас есть штраф и нужно ли спешить его оплачивать?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесского юриста Алексея Шалару.

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Штраф от ТЦК

Чтобы стимулировать оплату штрафов от ТЦК, которые растут как снежный ком, народные депутаты даже приняли закон, что позволяет сэкономить 50% от суммы. Однако в обществе сформировалось представление, что уплата штрафа — это автоматическое согласие с виной. Впрочем, с правовой точки зрения это не так. Юристы отмечают: согласие — это подпись в постановлении или протоколе, а не сам факт оплаты. Важно не путать финансовое решение с согласием на административную ответственность.

"Дело в том, что во многих случаях люди соглашаются оплатить штраф не потому, что признают вину, а чтобы избежать еще больших расходов. Если постановление не будет обжаловано и не оплачено вовремя, оно переходит в исполнительную службу, которая автоматически добавляет еще 10% к сумме. Люди платят заранее, чтобы не потерять больше, даже если планируют обращаться в суд. Если суд отменит постановление, то эти средства можно вернуть", — объясняет юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару о штрафах от ТЦК. Фото: Новини.LIVE

При этом нужно быть готовым к тому, что суды сейчас перегружены, служителей Фемиды не хватает, а значит, дело может рассматриваться ни один месяц. Поэтому рассчитывать на быстрый возврат денег не стоит.

Один штраф — одно нарушение

Еще одна распространенная проблема — наложение штрафов за одни и те же действия. Многие из военнообязанных не понимают, сколько именно штрафов им могут назначить. В практике встречаются случаи, когда ТЦК повторно накладывает санкции за похожие нарушения. Это вызывает возмущение и путаницу, ведь закон позволяет штрафовать только за каждое отдельное правонарушение. Здесь важно четко фиксировать обстоятельства каждой ситуации.

"За одно правонарушение предусматривается один штраф. Если нарушение повторяется, тогда может быть второй или третий. Но нельзя накладывать несколько штрафов за одно и то же действие. Например, если человек впервые не явился в ТЦК, ему выносят постановление. Если снова нарушает — будет другое постановление, но уже за новый факт, а не за тот же самый", — говорит эксперт.

Юрист Алексей Шалару о нарушениях. Фото: Новини.LIVE

Однако в реальности граждане нередко получают несколько документов, не понимая, за что именно. Это создает почву для судебных обжалований. Часто достаточно доказать, что речь идет не о новом нарушении, а о повторном реагировании на тот же факт.

Суды отменяют штрафы

Одной из самых сильных юридических позиций на сегодня является статистика выигранных судов по постановлениям от ТЦК. Юристы активно отслеживают такие дела и отмечают: большинство решений — в пользу граждан. В то же время механизм обращения в суд остается сложным и недоступным для многих. Именно поэтому многие выбирают не бороться.

"На сегодня около 88% постановлений ТЦК отменяются в судах. Это свидетельствует о системной юридической слабости таких документов. Но чтобы дойти до суда, нужно иметь ресурсы: оплатить судебный сбор, найти адвоката, подготовить иск. Не каждый человек готов проходить этот путь. Именно поэтому многие соглашаются на штраф, даже если понимают его незаконность", — объясняет юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару о том, как суд отменяет штраф. Фото: Новини.LIVE

Успех в суде зависит от четкой доказательной базы и надлежащего сопровождения. В то же время существует ряд нюансов, которые ТЦК пытается использовать — например, автоматизированные базы розыска. Однако адвокаты советуют: в любой ситуации требовать документального оформления каждого действия. Это — единственная защита в суде.

Адвокатов не впускают в ТЦК

Еще одна болезненная проблема — ограничение доступа адвокатов к гражданам, которых удерживают в ТЦК. Хотя закон гарантирует правовую помощь каждому, в реальности ситуация иная. Эксперты сообщают о многочисленных случаях, когда им отказывают в доступе.

"Постоянно не пускают в ТЦК, я уже почти не хожу туда, потому что нет смысла. Моих коллег-женщин в Харьковской области, например, с побоями выбрасывают из ТЦК. Я знаю, что даже адвокаты, которые не являются гражданами Украины, но имеют постоянный вид на жительство, также сталкиваются с препятствиями. Им отказывают в доступе под предлогом того, что они "срывают мобилизационные планы", — говорит эксперт.

Юрист Алексей Шалару о том, как адвокатов не пускают в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Это свидетельствует о нарушении базовых принципов правового государства. В судах адвокаты еще могут действовать, но не все дела доходят до суда — большинство граждан просто не выдерживают давления. И чем меньше контроля и огласки — тем больше безнаказанности.

Ранее мы писали, что мужчина в Одесской области не явился в ТЦК для прохождения службы из-за того, что ухаживал за больной матерью. А также о том, можно ли женщинам с медобразованием игнорировать ТЦК.