Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: почему могут отказать

Военный с автоматом. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Несмотря на четкие основания для увольнения с военной службы, воинские части часто отказывают военнослужащим в демобилизации. Среди причин — путаница в документах, формальная трактовка закона и перегруженность судов.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский юрист Алексей Шалару.

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Основания есть, а увольнение — нет

По его словам даже когда есть формальные основания для увольнения из рядов ВСУ, воинские части часто блокируют эти процессы. Ведь дело в неправильной формулировке справки из медико-социальной экспертной комиссии. И здесь военное командование пользуется пробелами в документах, чтобы отказать.

"У меня сейчас два типичных кейса. Один — когда у женщины-родственницы мобилизованного инвалидность второй группы, но без упоминания о потребности в постоянной помощи. Воинская часть отказала, мол, такая справка должна была быть от МСЭК — именно этот орган должен был подтвердить, что она нуждается в опеке", — рассказывает Шалару.

Нет статуса — нет права

Еще один пример — женщина военнослужащая, которая самостоятельно воспитывает ребенка до 16 лет. Ей также отказали в увольнении, потому что юридически она не имеет статуса "одинокой матери".

"Мы подали в суд, чтобы признать ее единственным иждивенцем ребенка. Потому что она реально сама обеспечивает ребенка. Но опять же — пока нет решения суда, часть не соглашается на увольнение. А в законе четко написано: нужны подтверждения о содержании, опеке или инвалидности — и все эти детали должны быть оформлены правильно", — объясняет юрист.

Бюрократия против права

Шалару отмечает, что ситуация осложняется тем, что в системе много несогласованностей — кто и когда должен выдавать соответствующие выводы: ВКК, ВВК или МСЭК. Поэтому даже те, кто имеет право на увольнение, месяцами не могут его добиться.

"Мы оспариваем отказы через административные суды. Но судебная система перегружена — дела длятся месяцами. Например, одно дело мы подали в январе, а в мае суд до сих пор не рассмотрел его", — отмечает юрист.

По словам эксперта, это не единичные случаи, а целая тенденция. Воинские части используют любую несогласованность, чтобы не увольнять даже тех, кто имеет на это полное право.

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