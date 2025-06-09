Мобілізація жінок в Україні 2025 - хто підлягає, що каже закон

Жінки військові. Фото: УНІАН/ Ратинський В'ячеслав

В українському суспільстві активно обговорюється тема мобілізації жінок, зокрема медичних працівниць. Соцмережі заповнені тривожними дописами про "повістки для лікарок", "заборону виїзду за кордон" і "примусову мобілізацію". Але що насправді криється за цими повідомленнями? Чи є підстави для страхів, і як усе працює юридично?

Журналісти Новини.LIVE поставили ці питання одеському адвокату Олексію Шалару.

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Мобілізація жінок

Все частіше стали приходити повістки жінкам. Як зазначають юристи, у цьому нічого нового немає. Є перелік військовозобов'язаних професій, під які потрапляють, у тому числі й одеситки. Боятися цього не варто, зараз це необхідно для порядку.

"Це не про те, що завтра когось заберуть на фронт. Ми говоримо про обов’язкову постановку на військовий облік, яка давно передбачена законом. Просто зараз активізувалася робота з обліком жінок, які мають медичну освіту і досвід. Йдеться лише про те, щоб знати, скільки таких фахівчинь є, де вони мешкають, чи мають вони медичні обмеження", — пояснює адвокат Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару про мобілізацію жінок. Фото: Новини.LIVE

Суть роботи ТЦК — не у формуванні загонів із жінок, а в організації системи реагування на випадок надзвичайної ситуації. У разі масштабного загострення на фронті держава має знати, скільки лікарок є в резерві і чи готові вони до служби. Власне для цього й організовуються уточнення даних та направлення на військово-лікарську комісію. Важливо підкреслити: проходження ВЛК саме по собі не є наказом на мобілізацію.

"Потрібно мати чіткий реєстр жінок-медиків. Це не значить, що їх усіх мобілізують — ні. Але якщо раптом щось станеться — держава має знати, кого і де можна залучити, кому можна довірити надання медичної допомоги. Це просто елемент військової готовності, а не загроза кожній лікарці", — уточнює фахівець.

Адвокат Олексій Шалару про роботу ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Якщо жінка підписала повістку, вона має прийти для проходження ВЛК або оновлення своїх даних. Якщо ж повістка не вручена або була відмова від отримання, зафіксована працівником пошти, — це також вважається врученням, із відповідними наслідками. ТЦК у таких випадках можуть оштрафувати за неявку без поважної причини, але наразі таких прецедентів у жінок дуже мало.

Жінки-добровольці

На практиці ж велика частина жінок-медиків, які вже служать на фронті, зробили це добровільно. Таких історій — десятки, і вони демонструють, що патріотизм і бажання допомогти часто випереджають бюрократичні процеси. Примусових рішень стосовно жінок, які не зголошувались добровільно, наразі не фіксується. Щобільше, за словами юристів, із жінками працюють інші співробітники, у відносно м’якших умовах.

"Це зовсім інший підхід — ми ж говоримо про наших лікарок, які рятують життя. До них ставляться з повагою. Я не знаю жодного випадку, щоб когось примусово мобілізували. І дуже багато з них самі приймають рішення йти на фронт", — розповідає експерт.

Експерт Олексій Шалару про жінок-добровольців. Фото: Новини.LIVE

Та й зараз гострої потреби закликати всіх медичних працівників просто немає. Тож розганяти паніку серед населення не варто.

Виїзд жінок за кордон

При цьому юрист наголошує, що отримання повістки та проходження ВЛК — це зовсім не означає, що військовозобов'язані жінки не можуть залишити країну. Законодавство не містить норм, які б прямо обмежували пересування цієї категорії.

"Немає жодних заперечень щодо виїзду за кордон. Заборона виїзду жінкам відповідної категорії відсутній. Вони виїжджають без проблем — ніхто не побачить, що вона медичний працівник. Якщо навіть перевірятимуть по "Оберегу", вона пройшла ВЛК, не в розшуку — які можуть бути проблеми", — зазначає адвокат Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару про виїзд жінок за кордон. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, підстав для паніки просто немає. Постановка на облік жінок, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність, це звичайна справа. Хоча, в законі прописано і відповідальність у вигляді штрафів, якщо цього не зробити.

Раніше ми писали, коли обмежено придатним йти до ТЦК. А також про те, чому юристи радять надсилати документи в ТЦК поштою.