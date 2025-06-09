Мобилизация женщин в Украине 2025 - кто подлежит, что говорит закон

Женщины военные. Фото: УНІАН/ Ратинский Вячеслав

В украинском обществе активно обсуждается тема мобилизации женщин, в частности медицинских работников. Соцсети заполнены тревожными сообщениями о "повестках для врачей", "запрете выезда за границу" и "принудительной мобилизации". Но что на самом деле кроется за этими сообщениями? Есть ли основания для страха, и как все работает юридически?

Журналисты Новини.LIVE задали эти вопросы одесскому адвокату Алексею Шалару.

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Мобилизация женщин

Все чаще стали приходить повестки женщинам. Как отмечают юристы, в этом ничего нового нет. Есть перечень военнообязанных профессий, под которые попадают, в том числе и одесситки. Бояться этого не стоит, сейчас это необходимо для порядка.

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"Это не то, что завтра кого-то заберут на фронт. Мы говорим об обязательной постановке на воинский учет, которая давно предусмотрена законом. Просто сейчас активизировалась работа с учетом женщин, которые имеют медицинское образование и опыт. Речь идет лишь о том, чтобы знать, сколько таких специалистов есть, где они живут, имеют ли они медицинские ограничения", — объясняет адвокат Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалару о мобилизации женщин. Фото: Новини.LIVE

Суть работы ТЦК — не в формировании отрядов из женщин, а в организации системы реагирования на случай чрезвычайной ситуации. В случае масштабного обострения на фронте государство должно знать, сколько врачей есть в резерве и готовы ли они к службе. Собственно, для этого и организовываются уточнения данных и направление на военно-врачебную комиссию. Важно подчеркнуть: прохождение ВВК само по себе не является приказом на мобилизацию.

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"Нужно иметь четкий реестр женщин-медиков. Это не значит, что их всех мобилизуют — нет. Но если вдруг что-то произойдет — государство должно знать, кого и где можно привлечь, кому можно доверить оказание медицинской помощи. Это просто элемент военной готовности, а не угроза каждому врачу", — уточняет специалист.

Адвокат Алексей Шалару о работе ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Если женщина подписала повестку, она должна прийти для прохождения ВВК или обновления своих данных. Если повестка не вручена или был отказ от получения, зафиксированный работником почты, — это также считается вручением, с соответствующими последствиями. ТЦК в таких случаях могут оштрафовать за неявку без уважительной причины, но пока таких прецедентов у женщин очень мало.

Женщины- добровольцы

На практике большая часть женщин-медиков, которые уже служат на фронте, сделали это добровольно. Таких историй — десятки, и они демонстрируют, что патриотизм и желание помочь часто опережают бюрократические процессы. Принудительных решений в отношении женщин, которые не соглашались добровольно, пока не фиксируется. Более того, по словам юристов, с женщинами работают другие сотрудники, в относительно более мягких условиях.

"Это совсем другой подход — мы же говорим о наших врачах, которые спасают жизни. К ним относятся с уважением. Я не знаю ни одного случая, чтобы кого-то принудительно мобилизовали. И очень многие из них сами принимают решение идти на фронт", — рассказывает эксперт.

Эксперт Алексей Шалару о женщинах-добровольцах. Фото: Новини.LIVE

Да и сейчас острой необходимости призывать всех медицинских работников просто нет. Поэтому разгонять панику среди населения не стоит.

Выезд женщин за границу

При этом юрист отмечает, что получение повестки и прохождение ВВК — это вовсе не означает, что военнообязанные женщины не смогут покинуть страну. Законодательство не содержит норм, которые бы прямо ограничивали передвижение этой категории.

"Нет никаких возражений относительно выезда за границу. Запрет выезда женщинам соответствующей категории отсутствует. Они выезжают без проблем — никто не увидит, что она медицинский работник. Если даже будут проверять по "Оберегу", она прошла ВВК, не в розыске — какие могут быть проблемы", — отмечает адвокат Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалару о выезде женщин за границу. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, оснований для паники просто нет. Постановка на учет женщин, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, это обычное дело. Хотя в законе прописана и ответственность в виде штрафов, если этого не сделать.

Ранее мы писали, когда ограниченно годным идти в ТЦК. А также о том, почему юристы советуют отправлять документы в ТЦК по почте.