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Головна Одеса Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд

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Дата публікації: 15 червня 2025 09:20
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні: де ускладнений проїзд
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори на півдні Одещини

Сьогодні уранці, 15 червня, головна траса Бессарабії, що веде до Молдови та Румунії, паралізована через довгі черги на пунктах пропуску. Найбільше скупчення фіксується в районі Паланки. На півдні Одещини затори менш значні, але водіям варто виїжджати раніше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори на півдні Одещини

На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені". 

Траса Одеса-Рені — де доведеться затриматися в чергах на виїзд - фото 2
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи зараз обов'язкові для проїзду в Молдову. А також писали, що вимагає Румунія на кордоні.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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