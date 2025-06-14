Затори на трасі Одеса-Рені та перед КПП Одещини

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни
На трасі Одеса-Рені ввечері 14 червня утворилися затори у напрямку Паланки, Орлівки та інших прикордонних пунктів. Скупчення транспорту зафіксоване в кількох населених пунктах і на в’їздах до КПП. На деяких ділянках черги розтягнулися на кілька кілометрів.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько п'яти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена синім кольором.
Затори у напрямку Румунії
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, за поворотом на село Острівне та у Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста.
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