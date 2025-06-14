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Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 17:17
Затори на трасі Одеса-Рені та перед КПП Одещини
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори у напрямку Паланки Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" Затори у напрямку Румунії Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На трасі Одеса-Рені ввечері 14 червня утворилися затори у напрямку Паланки, Орлівки та інших прикордонних пунктів. Скупчення транспорту зафіксоване в кількох населених пунктах і на в’їздах до КПП. На деяких ділянках черги розтягнулися на кілька кілометрів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько п'яти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни - фото 1
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" черг на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена синім кольором.

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни - фото 2
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Румунії

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, за поворотом на село Острівне та у Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений - фото 3
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. 

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни - фото 4
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, призовники у віці 17 років мають право виїздити за кордон, для цього потрібно підтвердити перебування на військовому обліку. Також ми писали, яка довідка від ТЦК треба на кордоні сину зниклого воїна.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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