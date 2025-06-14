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Головна Одеса Виїзд за кордон — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 09:17
Яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці
Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

Сьогодні уранці, 14 червня, на міжнародній трасі Одеса-Рені зафіксовані локальні затори. Окрім цього, невелика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускних пунктах в Молдову та Румунію. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затор спостерігається у Маяках та по дорозі до КПП, а саме перед транзитною ділянкою, яка пролягає через територію Республіки Молдова. На останній ділянці затор сягає до кілометра. Також є невеликі черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. 

Виїзд за кордон — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори у бік Молдови, КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" поки не перевантажена. Скупчення машин не спостерігається й на під'їзді та на самому кордоні.

Виїзд за кордон — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори у бік Молдови, КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході, пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа. 

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, українські призовники у віці 17 років мають право виїздити за кордон, але їм потрібно підтвердити перебування на військовому обліку. Також ми писали, яка довідка від ТЦК треба на кордоні сину зниклого воїна.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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