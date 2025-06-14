Яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці

Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 14 червня, на міжнародній трасі Одеса-Рені зафіксовані локальні затори. Окрім цього, невелика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускних пунктах в Молдову та Румунію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затор спостерігається у Маяках та по дорозі до КПП, а саме перед транзитною ділянкою, яка пролягає через територію Республіки Молдова. На останній ділянці затор сягає до кілометра. Також є невеликі черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори у бік Молдови, КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" поки не перевантажена. Скупчення машин не спостерігається й на під'їзді та на самому кордоні.

Затори у бік Молдови, КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході, пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

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