Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — які ділянки краще об'їхати

Затори на трасі Одеса-Рені — які ділянки краще об'їхати

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 13:52
Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

Сьогодні, у п'ятницю, 13 червня, на трасі Одеса-Рені утворюються чисельні затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови, зокрема біля Маяк. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки, однак їх дещо менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік "Старокозачого — Тудора" наразі заторів немає, отже стояти там мандрівникам не доведеться. Однак шляхом до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилися декілька тягнучок. Найбільша з них — поблизу села Маяки, що слід врахувовуати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" —  на картах черг сьогодні не помічено.

Затори на трасі Одеса-Рені — із виїздом не затягуйте - фото 1
Затор біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах також не спостерігається, оскільки його ще не відкрили після відновлювальних робіт. Але біля прикордонних сіл рух значно ускладнений, найбільша черга утворилася біля села Кам'янка, тому поки цей пункт краще оминати. 

Затори на трасі Одеса-Рені — із виїздом не затягуйте - фото 2
Затор біля Кам'янки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.

Одеса кордон Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації