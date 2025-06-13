Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

Сьогодні, у п'ятницю, 13 червня, на трасі Одеса-Рені утворюються чисельні затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови, зокрема біля Маяк. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки, однак їх дещо менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік "Старокозачого — Тудора" наразі заторів немає, отже стояти там мандрівникам не доведеться. Однак шляхом до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилися декілька тягнучок. Найбільша з них — поблизу села Маяки, що слід врахувовуати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" — на картах черг сьогодні не помічено.

Затор біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах також не спостерігається, оскільки його ще не відкрили після відновлювальних робіт. Але біля прикордонних сіл рух значно ускладнений, найбільша черга утворилася біля села Кам'янка, тому поки цей пункт краще оминати.

Затор біля Кам'янки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.