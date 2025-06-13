Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — какие участки лучше объехать

Пробки на трассе Одесса-Рени — какие участки лучше объехать

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 13:52
Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

Сегодня, в пятницу, 13 июня, на трассе Одесса-Рени образуются многочисленные пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову, в частности возле Маяк. По пути в Румынию также наблюдаются тянучки, однако их несколько меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону "Староказачьего — Тудора" пока пробок нет, так что стоять там путешественникам не придется. Однако по пути к КПП "Паланка — Маяки — Удобное" уже образовались несколько тянучек. Самая большая из них — вблизи села Маяки, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей сегодня не замечено.

Пробки на трассе Одесса-Рени — с выездом не затягивайте - фото 1
Пробка возле Маяк. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. По каналу Кофа — тянучек на картах также не наблюдается, поскольку его еще не открыли после восстановительных работ. Но у приграничных сел движение значительно затруднено, самая большая очередь образовалась возле села Каменка, поэтому пока этот пункт лучше объезжать.

Пробки на трассе Одесса-Рени — с выездом не затягивайте - фото 2
Пробка возле Каменки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации