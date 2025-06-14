Пробки на трассе Одесса-Рени и перед КПП Одесской области

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени вечером 14 июня образовались пробки в направлении Паланки, Орловки и других пограничных пунктов. Скопление транспорта зафиксировано в нескольких населенных пунктах и на въездах в КПП. На некоторых участках очереди растянулись на несколько километров.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около пяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.

Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" очередей на пересечение границы. На картах этот участок обозначен синим цветом.

Дорога в сторону Старокозачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Румынии

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, за поворотом на село Островное и в Криничках. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на подъезде к городу.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Напомним, призывники в возрасте 17 лет имеют право выезжать за границу, для этого нужно подтвердить пребывание на воинском учете. Также мы писали, какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина.