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Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — движение затруднено на выезде

Пробки на трассе Одесса-Рени — движение затруднено на выезде

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 17:17
Пробки на трассе Одесса-Рени и перед КПП Одесской области
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в направлении Паланки Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора" Пробки в направлении Румынии Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На трассе Одесса-Рени вечером 14 июня образовались пробки в направлении Паланки, Орловки и других пограничных пунктов. Скопление транспорта зафиксировано в нескольких населенных пунктах и на въездах в КПП. На некоторых участках очереди растянулись на несколько километров.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около пяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни - фото 1
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" очередей на пересечение границы. На картах этот участок обозначен синим цветом.

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни - фото 2
Дорога в сторону Старокозачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Румынии

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, за поворотом на село Островное и в Криничках. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Черги, затори та ДТП — рух на трасі Одеса — Рені дуже ускладнений - фото 3
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на подъезде к городу.

Затори на трасі Одеса-Рені — рух ускладнено на виїзді з країни - фото 4
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Напомним, призывники в возрасте 17 лет имеют право выезжать за границу, для этого нужно подтвердить пребывание на воинском учете. Также мы писали, какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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