Вимоги для перетину кордону з Молдовою для українців

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова запровадила нові вимоги для українських водіїв. Тепер без сертифіката техогляду машину можуть не пустити до країни, навіть якщо всі інші документи в порядку. Усе частіше українці стикаються з розворотом на кордоні. Водіям радять перевіряти документи заздалегідь.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду обов'язковий

Відтепер сертифікат технічного огляду авто — обов’язковий. Без нього вас можуть просто не пустити, навіть якщо є паспорт, водійське посвідчення та страхування.

Цей сертифікат підтверджує, що транспортний засіб справний і не становить небезпеки для інших учасників руху. Отримати документ можна лише після перевірки на офіційній СТО. Йдеться не лише про легкові авто — нові правила стосуються також вантажівок, автобусів та мікроавтобусів.

Які документи потрібні для подорожі до Молдови

Що ще потрібно мати при собі для перетину кордону з Молдовою:

біометричний закордонний паспорт або паспорт із чинною візою;

посвідчення водія;

техпаспорт на авто;

страхову "Зелену карту";

сертифікат техогляду;

молдовську віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору.

Крім документів, є й митні обмеження. Заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, хімікати, продукти без заводського пакування, рослини й ґрунт. За порушення можуть вилучити товар і навіть заборонити в’їзд до країни.

Щоб уникнути неприємностей, прикордонники радять заздалегідь перевірити, чи всі документи в наявності.

Нагадаємо, ми писали, яка довідка від ТЦК треба на кордоні сину зниклого воїна. Також розповідали, що ключова вимога на кордоні для заброньованих чоловіків віком від 18 до 60 років — наявність офіційного дозволу на відпустку від установи або підприємства, яке видало бронь.