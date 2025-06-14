Вимоги для перетину кордону з Молдовою для українців

Подорож до Молдови під загрозою без цього документа — якого саме
Молдова запровадила нові вимоги для українських водіїв. Тепер без сертифіката техогляду машину можуть не пустити до країни, навіть якщо всі інші документи в порядку. Усе частіше українці стикаються з розворотом на кордоні. Водіям радять перевіряти документи заздалегідь.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.
Сертифікат техогляду обов'язковий
Відтепер сертифікат технічного огляду авто — обов’язковий. Без нього вас можуть просто не пустити, навіть якщо є паспорт, водійське посвідчення та страхування.
Цей сертифікат підтверджує, що транспортний засіб справний і не становить небезпеки для інших учасників руху. Отримати документ можна лише після перевірки на офіційній СТО. Йдеться не лише про легкові авто — нові правила стосуються також вантажівок, автобусів та мікроавтобусів.
Які документи потрібні для подорожі до Молдови
Що ще потрібно мати при собі для перетину кордону з Молдовою:
- біометричний закордонний паспорт або паспорт із чинною візою;
- посвідчення водія;
- техпаспорт на авто;
- страхову "Зелену карту";
- сертифікат техогляду;
- молдовську віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору.
Крім документів, є й митні обмеження. Заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, хімікати, продукти без заводського пакування, рослини й ґрунт. За порушення можуть вилучити товар і навіть заборонити в’їзд до країни.
Щоб уникнути неприємностей, прикордонники радять заздалегідь перевірити, чи всі документи в наявності.
Нагадаємо, ми писали, яка довідка від ТЦК треба на кордоні сину зниклого воїна. Також розповідали, що ключова вимога на кордоні для заброньованих чоловіків віком від 18 до 60 років — наявність офіційного дозволу на відпустку від установи або підприємства, яке видало бронь.
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