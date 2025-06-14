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Головна Одеса Подорож до Молдови під загрозою без цього документа — якого саме

Подорож до Молдови під загрозою без цього документа — якого саме

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Дата публікації: 14 червня 2025 19:14
Вимоги для перетину кордону з Молдовою для українців
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови
Ключові моменти Сертифікат техогляду обов'язковий Які документи потрібні для подорожі до Молдови

Молдова запровадила нові вимоги для українських водіїв. Тепер без сертифіката техогляду машину можуть не пустити до країни, навіть якщо всі інші документи в порядку. Усе частіше українці стикаються з розворотом на кордоні. Водіям радять перевіряти документи заздалегідь.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду обов'язковий

Відтепер сертифікат технічного огляду авто — обов’язковий. Без нього вас можуть просто не пустити, навіть якщо є паспорт, водійське посвідчення та страхування.

Цей сертифікат підтверджує, що транспортний засіб справний і не становить небезпеки для інших учасників руху. Отримати документ можна лише після перевірки на офіційній СТО. Йдеться не лише про легкові авто — нові правила стосуються також вантажівок, автобусів та мікроавтобусів.

Які документи потрібні для подорожі до Молдови

Що ще потрібно мати при собі для перетину кордону з Молдовою:

  • біометричний закордонний паспорт або паспорт із чинною візою;
  • посвідчення водія;
  • техпаспорт на авто;
  • страхову "Зелену карту";
  • сертифікат техогляду;
  • молдовську віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору.

Крім документів, є й митні обмеження. Заборонено ввозити наркотики, зброю, вибухівку, хімікати, продукти без заводського пакування, рослини й ґрунт. За порушення можуть вилучити товар і навіть заборонити в’їзд до країни.

Щоб уникнути неприємностей, прикордонники радять заздалегідь перевірити, чи всі документи в наявності.

Нагадаємо, ми писали, яка довідка від ТЦК треба на кордоні сину зниклого воїна. Також розповідали, що ключова вимога на кордоні для заброньованих чоловіків віком від 18 до 60 років — наявність офіційного дозволу на відпустку від установи або підприємства, яке видало бронь.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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